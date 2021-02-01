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В Абхазии создан общественный штаб в поддержку президента России

© Sputnik / Михаил Климентьев
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В понедельник состоялось первое заседание штаба, по итогам было решено создать движение в поддержку Владимира Путина в Абхазии, открыть общественную приемную.

СУХУМ, 1 фев - Sputnik. Общественный штаб в поддержку президента России Владимира Путина создан в Сухуме 1 февраля.

© Sputnik / Томас Тхайцук
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Участники штаба обратились к гражданам Абхазии, россиянам и соотечественникам, проживающим в республике, с призывом присоединиться к общественному движению в поддержку Владимира Путина. 

"Вашингтон и их проамериканские и натовские крысы в Грузии мечтают о смене режима в России. Им нужен любой хаос и дестабилизация в России и приход заокеанской "марионетки", чтобы развалить сильную Россию при президенте РФ Владимире Путине, осуществить силовой захват нашей Апсны и отозвать со стороны РФ признание независимости Абхазии, а также вывести российские войска из республики", - говорится в обращении штаба. 

В организацию вошли активисты общественных организаций "Русская община Абхазии", "Черноморское Казачье Войско Абхазии", "Союз казаков Абхазии и казаков-ветеранов боевых действий", Фонд развития взаимоотношений между Абхазией, ЛНР, ДНР и Россией "Отечество", "Ассоциация экономического содействия российским соотечественникам в Абхазии" и "Абхазское Казачье Общество".

Связаться с участниками штаба можно по телефону +7 (840) 229-40-40.

 

 


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