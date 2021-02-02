Несладко: на российско-абхазской границе пресекли контрабанду сахара

СУХУМ, 2 фев - Sputnik. Более восьми тонн сахара без документов обнаружили российские таможенники в ходе контроля на российско-абхазской границе, сообщает пресс-служба Краснодарской таможни по городу Сочи.

Товар перемещался в грузовом автомобиле VOLVO, следовавшем из России в Абхазию. В товарно-сопроводительных документах было заявлено о грузе общим весом 22000 килограммов. Сахар-песок перемещался в мешках, которых по документам должно было быть загружено 440 штук.

© Foto / пресс-служба Сочинской таможни Контрабанда сахара

Однако в ходе таможенного контроля с использованием мобильного инспекционно-досмотрового комплекса, при таможенном досмотре в грузовом отсеке автомобиля было обнаружено еще 164 незадекларированных мешка с сахаром, весом 8200 килограммов. Кроме того, в ящике для инструментов транспортного средства были спрятаны 11 коробок с обувью (55 пар сапог разного размерного ряда).

Таким образом, в таможенный орган были поданы недостоверные сведения о весе и количестве перемещаемого груза через границу, что является нарушением действующего таможенного законодательства ЕАЭС.

Незадекларированный товар был изъят, образцы направлены на экспертизу.

© Foto / пресс-служба Сочинской таможни Контрабанда сахара

По данному факту возбуждены три дела об административных правонарушениях по части 1 статьи 16.2 КоАП России и по части 3 статьи 16.1. (Частью 1 статьи 16.2 КоАП РФ установлена административная ответственность за недекларирование товаров, подлежащих таможенному декларированию, а частями 2 и 3 статьи 16.2 КоАП РФ – за их недостоверное декларирование – прим.) Ведется административное расследование.