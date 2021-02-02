Несладко: на российско-абхазской границе пресекли контрабанду сахара

СУХУМ, 2 фев - Sputnik. Более восьми тонн сахара без документов обнаружили российские таможенники в ходе контроля на российско-абхазской границе, сообщает пресс-служба Краснодарской таможни по городу Сочи.
Товар перемещался в грузовом автомобиле VOLVO, следовавшем из России в Абхазию. В товарно-сопроводительных документах было заявлено о грузе общим весом 22000 килограммов. Сахар-песок перемещался в мешках, которых по документам должно было быть загружено 440 штук.
Однако в ходе таможенного контроля с использованием мобильного инспекционно-досмотрового комплекса, при таможенном досмотре в грузовом отсеке автомобиля было обнаружено еще 164 незадекларированных мешка с сахаром, весом 8200 килограммов. Кроме того, в ящике для инструментов транспортного средства были спрятаны 11 коробок с обувью (55 пар сапог разного размерного ряда).
Таким образом, в таможенный орган были поданы недостоверные сведения о весе и количестве перемещаемого груза через границу, что является нарушением действующего таможенного законодательства ЕАЭС.
Незадекларированный товар был изъят, образцы направлены на экспертизу.
По данному факту возбуждены три дела об административных правонарушениях по части 1 статьи 16.2 КоАП России и по части 3 статьи 16.1. (Частью 1 статьи 16.2 КоАП РФ установлена административная ответственность за недекларирование товаров, подлежащих таможенному декларированию, а частями 2 и 3 статьи 16.2 КоАП РФ – за их недостоверное декларирование – прим.) Ведется административное расследование.