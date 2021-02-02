Навального приговорили к реальному сроку

На замене условного срока на реальный настаивала Федеральная служба исполнения наказаний и прокуратура, ссылаясь на многочисленные нарушения Навальным испытательного срока. Защита добивалась полного оправдания.

СУХУМ, 2 фев – Sputnik. Симоновский суд Москвы отменил Алексею Навальному условный срок по делу "Ив Роше" и заменил его на 3,5 года реального в колонии, сообщает РИА Новости.

Рассмотрение представления ФСИН проводилось судом в выездном формате в здании Мосгорсуда.

Ранее Навальному удалось трижды избежать замены условного срока на реальный. Отказные решения выносил Люблинский суд Москвы в 2015 и 2016 годах, а Симоновский суд Москвы в 2017-м также лишь продлил ему испытательный срок, не ставя вопрос об отправке в колонию.

Сегодняшнее решение о замене условного срока еще не вступило в силу - у сторон есть десять дней на обжалование.

Отмечается, что Навальному зачли в срок домашний арест, а значит, он проведет в заключении меньше 3,5 лет. Как ранее заявила защита Навального, по делу "Ив Роше" он провел под домашним арестом 12 месяцев – их и планируется зачесть в наказание.

Позже адвокат Вадим Кобзев сообщил, что защита обжалует отмену Алексею Навальному условного срока и его замену на реальный.