21:59 03 Февраля 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD76.08
  • EUR91.56
Поиск

Россия возобновляет авиасообщение с Азербайджаном и Арменией

© Sputnik / Владимир Сергеев
Новости
Получить короткую ссылку
19 0 0
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/02/03/1031765610.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/news/20210203/1031766972/Rossiya-vozobnovlyaet-aviasoobschenie-s-Azerbaydzhanom-i-Armeniey.html

Решение было принято на основе представления оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

СУХУМ, 3 фев - Sputnik. Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал документ о возобновлении авиасообщения с Азербайджаном и Арменией, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства.

"Принято решение возобновить с 15 февраля 2021 года на взаимной основе международное авиасообщение с Азербайджаном (Москва - Баку, два рейса в неделю) и Арменией (Москва - Ереван, четыре рейса в неделю)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что такое решение было принято по представлению оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

Кроме того, с 8 февраля увеличивается на взаимной основе количество регулярных рейсов в Киргизию по маршруту Москва - Бишкек с одного рейса в неделю до трех.


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Лекарства по воздуху: дрон для перевозки вакцин от COVID-19 в Германии
Крушение прототипа корабля Starship в ходе испытаний попало на видео
Демография Абхазии: ситуация за два года
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться