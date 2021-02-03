Россия возобновляет авиасообщение с Азербайджаном и Арменией

Решение было принято на основе представления оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

СУХУМ, 3 фев - Sputnik. Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал документ о возобновлении авиасообщения с Азербайджаном и Арменией, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства.

"Принято решение возобновить с 15 февраля 2021 года на взаимной основе международное авиасообщение с Азербайджаном (Москва - Баку, два рейса в неделю) и Арменией (Москва - Ереван, четыре рейса в неделю)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что такое решение было принято по представлению оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

Кроме того, с 8 февраля увеличивается на взаимной основе количество регулярных рейсов в Киргизию по маршруту Москва - Бишкек с одного рейса в неделю до трех.