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Военнослужащие ЮВО приступили к учениям на побережье Черного моря и в горах

© Foto / Пресс-служба ЮВО
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https://sputnik-abkhazia.ru/news/20210205/1031777985/Rossiyskie-voennosluzhaschie-pristupili-k-ucheniyam-na-poberezhe-Chernogo-morya-i-v-gorakh.html

В учебных мероприятиях принимают участие более 500 военнослужащих ЮВО, задействовано до 200 единиц военной техники и крупнокалиберного вооружения, в том числе 152-мм самоходные артиллерийские установки "Акация".

СУХУМ, 5 фев - Sputnik. Военнослужащие подразделений российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии приступили к полевым выходам на побережье Черного моря и в горах, об этом сообщает пресс-служба ЮВО.

Учения проходили на полигонах Нагвалоу и Цабал. Целью подготовки является отработка взаимодействия мотострелковых, танковых, артиллерийских и инженерно-саперных подразделений при ведении маневренной обороны горного района и береговой линии Черного моря.

В ходе огневой подготовки стрельбы выполнялись из вооружения бронетранспортеров БТР-82АМ, минометов "Сани", автоматических и ручных гранатометов АГС-17 и РПГ-7, а также автоматов АК-74 и ручных пулеметов РПК по воздушным и надводным целям, имитирующим бронетехнику, беспилотную авиацию, малые корабли и живую силу условного противника.

Для проведения занятий подготовлено свыше 500 мишеней и около 150 тысяч боеприпасов различного типа, будут использованы статические и динамические мишени на современном комплексе радиоэлектронного мишенного оборудования.

Полевые выходы подразделений продлятся до конца февраля.


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