Военнослужащие ЮВО приступили к учениям на побережье Черного моря и в горах

СУХУМ, 5 фев - Sputnik. Военнослужащие подразделений российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии приступили к полевым выходам на побережье Черного моря и в горах, об этом сообщает пресс-служба ЮВО.
Учения проходили на полигонах Нагвалоу и Цабал. Целью подготовки является отработка взаимодействия мотострелковых, танковых, артиллерийских и инженерно-саперных подразделений при ведении маневренной обороны горного района и береговой линии Черного моря.
В ходе огневой подготовки стрельбы выполнялись из вооружения бронетранспортеров БТР-82АМ, минометов "Сани", автоматических и ручных гранатометов АГС-17 и РПГ-7, а также автоматов АК-74 и ручных пулеметов РПК по воздушным и надводным целям, имитирующим бронетехнику, беспилотную авиацию, малые корабли и живую силу условного противника.
Для проведения занятий подготовлено свыше 500 мишеней и около 150 тысяч боеприпасов различного типа, будут использованы статические и динамические мишени на современном комплексе радиоэлектронного мишенного оборудования.
Полевые выходы подразделений продлятся до конца февраля.