Заседание Комиссии по имущественным правам россиян в Абхазии прошло с участием посла

Комиссия по обеспечению законности при решении имущественных прав граждан России в Абхазии была создана указом президента республики в 2010 году.

СУХУМ, 5 фев - Sputnik. Заседание Комиссии по имущественным правам россиян в Абхазии прошло с участием Чрезвычайного и Полномочного посла России в Абхазии Алексея Двинянина под председательством вице-президента Бадры Гунба. Об этом сообщается на официальном аккаунте Посольства России в Абхазии в Facebook.

Отмечается, что комиссия рассмотрела ряд жалоб и претензий по проблемным и спорным домам, квартирам и земельным участкам в Сухуме, Гагре, Галском и Очамчырском районах.

Часть претензий была удовлетворена на основе судебных решений, часть оказались не соответствующими абхазскому законодательству и были отведены. По итогам заседания были отобраны жалобы и претензии, которые отложили для повторного или нового рассмотрения, в том числе с участием правоохранительных органов Абхазии.

Комиссия также провела инвентаризацию базы исполнительных производств по ранее рассмотренным делам.

Проблемы имущественных прав россиян, проживающих в Абхазии, возможно, будут рассматриваться в рамках деятельности российско-абхазской межправительственной Комиссии по социально-экономическому развитию.

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