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ВОЗ сообщила о замедлении распространения коронавируса

© Sputnik / Константин Михальчевский
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Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (993)
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Ранее в ВОЗ сообщали, что людей, получивших вакцину от COVID-19, стало больше, чем заболевших.

СУХУМ, 6 фев - Sputnik. Темпы распространения коронавируса в мире снижаются, заявила на брифинге эксперт Всемирной организации здравоохранения Мария ван Керкховен. Об этом сообщает РИА Новости.

"Это хороший момент, чтобы подчеркнуть тот факт, что мы наблюдаем снижение числа инцидентов (случаев заражения. – прим.) в ряде стран", – отметила она.

По словам эксперта, этого удалось добиться прежде всего благодаря мерам, прерывающим цепочки передачи вируса, прежде всего, вакцинации.

© Sputnik / Кирилл Брага
В Абхазии зафиксировано 23 новых случая COVID-19

Представитель ВОЗ настоятельно призвала страны, в которых снижается число новых случаев COVID-19, продолжать следить за соблюдением санитарных мер.

Ранее гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что людей, получивших вакцину от COVID-19, стало больше, чем заболевших.

"С одной стороны, это хорошая новость и потрясающее достижение за такой короткий промежуток времени. Но больше трех четвертей этих вакцинаций приходятся всего на 10 стран, где аккумулировано почти 60 процентов глобального ВВП", – отметил он.

Гебрейесус вновь призвал государства, которые уже провели вакцинацию наиболее уязвимой части населения и медицинских работников, поделиться с другими странами излишками препарата, прежде чем продолжать массовые прививки.

Всего в мире выявлено уже почти 106 миллионов случаев заражения коронавирусом.

Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (993)

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