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Шторм в городе Сочи

Синоптики предупредили о снежном шторме в Краснодарском крае

© Sputnik / Михаил Мордасов
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/news/20210206/1031789658/Sinoptiki-predupredili-o-snezhnom-shtorme-v-Krasnodarskom-krae.html

Во время штормовых предупреждений спасатели рекомендуют не оставлять автомобили под деревьями, рекламными щитами и прочими конструкциями, воздержаться от выходов в горы.

СУХУМ, 6 фев - Sputnik. Синоптики предупреждают о резком и существенном ухудшении погоды в Краснодарском крае, сообщает информационный портал Sochi24.

"В Краснодарском крае в большинстве районов ожидаются осадки в виде дождя, мокрого снега, снега, местами сильные, в отдельных районах очень сильные. Вечером возможно налипание мокрого снега, гололед", - пишет портал.

Отмечается, что 7 февраля в отдельных районах края пройдут очень сильные осадки, местами – налипание мокрого снега, гололед. Ночные температуры опустятся до -6°С, днем воздух прогреется до+6°С.

По прогнозам метеорологов, утром и днем 7 февраля на территории города Сочи также ожидается дождь, местами сильный. В горах выше 1000 метров над уровнем моря будет сохраняться лавиноопасная обстановка.

Все городские службы переведены в усиленный режим работы.


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