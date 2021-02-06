Синоптики предупредили о снежном шторме в Краснодарском крае

СУХУМ, 6 фев - Sputnik. Синоптики предупреждают о резком и существенном ухудшении погоды в Краснодарском крае, сообщает информационный портал Sochi24.
"В Краснодарском крае в большинстве районов ожидаются осадки в виде дождя, мокрого снега, снега, местами сильные, в отдельных районах очень сильные. Вечером возможно налипание мокрого снега, гололед", - пишет портал.
Отмечается, что 7 февраля в отдельных районах края пройдут очень сильные осадки, местами – налипание мокрого снега, гололед. Ночные температуры опустятся до -6°С, днем воздух прогреется до+6°С.
По прогнозам метеорологов, утром и днем 7 февраля на территории города Сочи также ожидается дождь, местами сильный. В горах выше 1000 метров над уровнем моря будет сохраняться лавиноопасная обстановка.
Все городские службы переведены в усиленный режим работы.