В России ужесточат контроль за сферой криптовалют

Купля-продажа криптовалюты в России стала легальной с 2021 года согласно закону, который разрешает проводить сделки с цифровыми финансовыми активами.

СУХУМ, 7 фев - Sputnik. Власти России начинают постепенно усиливать контроль за сферой криптовалют, в частности вводя обязательное декларирование, сообщает РИА Новости со ссылкой на экспертов криптовалютного рынка.

Отмечается, что уже сейчас у Федеральной налоговой службы есть возможность получать данные о сделках с криптовалютой от банков, а в дальнейшем ее доступ к такой информации расширится.

Купля-продажа криптовалюты в России с 2021 года стала легальной: президент Владимир Путин в июле прошлого года подписал закон, который разрешает проводить сделки с цифровыми финансовыми активами (ЦФА). Однако расплачиваться такой валютой на территории страны нельзя - закон запрещает криптовалюты как средство платежа в России.

В настоящее время Госдума рассматривает законопроект, согласно которому доходы от операций с цифровой валютой будут облагаться налогом на прибыль организаций или НДФЛ. Граждане и организации будут обязаны декларировать такие операции на сумму от 600 тысяч рублей в год.

Как рассказал директор криптовалютного сервиса Alfacash, юрист Никита Сошников, обязательное декларирование доходов от криптовалют в России должно начаться со сделок, совершенных в 2021 году, а отчитаться перед налоговой нужно будет до 30 апреля 2022 года.

"Можно говорить об общем тренде ужесточения контроля за криптовалютными сделками. Ожидаю, что в первую очередь такое ужесточение повлияет на возможность приобретения цифровых финансовых активов и цифровой валюты государственными служащими", - добавил эксперт.

По словам официального представителя биржи криптовалют Garantex Татьяны Максименко, ФНС пока не имеет возможности отслеживать криптовалютные операции, но может получать от банков данные о сделках, если в них используются традиционные валюты.

"Пока ФНС не видит никаких сделок с криптовалютой, особенно если речь идет о сделках крипто-крипто. С криптофиатными сделками все чуть сложнее: например, банки не первый год блокируют счета, которые замечены в "подозрительной активности" и с которых покупается и продается криптовалюта, хотя напрямую о запрете покупать криптовалюту без использования заемных средств никто не говорил. Просто блокировали с размытой формулировкой о подозрительной активности и антиотмывочном законодательстве", - отмечает эксперт.

Максименко добавила, что сейчас налоговая получает данные о криптовалютных сделках, если в них используются фиатные валюты, от банков и платежных систем, а в ближайшем будущем - сможет и от обменников, которые пройдут регистрацию в ЦБ, согласно закону о ЦФА. "А в более далеком будущем - от зарубежных криптобирж и обменников в рамках международных соглашений о борьбе с отмыванием денег и через систему отслеживания транзакций, которая уже поможет отслеживать сделки крипто-крипто", - заключила она.