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Сотрудник таможни в Сочи пытался получить взятку от гражданина Абхазии

© Sputnik / Михаил Воскресенский
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/news/20210208/1031796391/Sotrudnik-tamozhni-v-Sochi-pytalsya-poluchit-vzyatku-ot-grazhdanina-Abkhazii.html

Таможенник потребовал 20 тысяч рублей за завершение таможенной процедуры по вывозу транспортного средства с просроченным сроком временного ввоза.

СУХУМ, 8 фев - Sputnik.  Сотрудники отдела по противодействию коррупции Краснодарской таможни пресекли противоправную деятельность сотрудника таможенного поста МАПП "Адлер", он задержан при передаче ему денежных средств, сообщает пресс-служба Южного таможенного управления.

Отмечается, что на таможенный пост обратился гражданин России и Абхазии по вопросу вывоза транспортного средства Chrysler Voyager с просроченным сроком временного ввоза.

Сотрудник таможенного органа сообщил, что за завершение таможенной процедуры необходимо заплатить ему 20 тысяч рублей.

Владелец автомобиля, в свою очередь, сообщил о факте вымогательства в отдел по противодействию коррупции Краснодарской таможни.

Таможенника задержали после передачи указанной суммы. В отношении него возбуждено уголовное дело по факту покушения на мошенничество с использованием служебного положения.


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