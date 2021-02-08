Сотрудник таможни в Сочи пытался получить взятку от гражданина Абхазии

Таможенник потребовал 20 тысяч рублей за завершение таможенной процедуры по вывозу транспортного средства с просроченным сроком временного ввоза.

СУХУМ, 8 фев - Sputnik. Сотрудники отдела по противодействию коррупции Краснодарской таможни пресекли противоправную деятельность сотрудника таможенного поста МАПП "Адлер", он задержан при передаче ему денежных средств, сообщает пресс-служба Южного таможенного управления.

Отмечается, что на таможенный пост обратился гражданин России и Абхазии по вопросу вывоза транспортного средства Chrysler Voyager с просроченным сроком временного ввоза.

Сотрудник таможенного органа сообщил, что за завершение таможенной процедуры необходимо заплатить ему 20 тысяч рублей.

Владелец автомобиля, в свою очередь, сообщил о факте вымогательства в отдел по противодействию коррупции Краснодарской таможни.

Таможенника задержали после передачи указанной суммы. В отношении него возбуждено уголовное дело по факту покушения на мошенничество с использованием служебного положения.