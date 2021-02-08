Биткоин установил новый исторический рекорд

Новый рекорд был зафиксирован после того, как компания Илона Маска Tesla сообщила об инвестициях в размере 1,5 миллиарда долларов в биткоин.

СУХУМ, 8 фев - Sputnik. Стоимость самой популярной криптовалюты в мире, биткоина, установила новый исторический максимум, превысив 44 тысячи долларов, свидетельствуют данные торгов.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 16:25 стоимость биткоина росла на 10,12% - до 42 714 долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин дорожал на 13,6% - до 44 304 долларов. Динамика приводится за сутки.

Компания Tesla сообщила, что в январе 2021 года обновила свои инвестиционную политику с целью обеспечения большей гибкости для дальнейшей диверсификации и максимизации доходов.

Новая компания может инвестировать часть денежных средств в определенные альтернативные резервные активы, включая цифровые активы, золотые слитки, фонды, торгуемые на бирже, и другие активы.

В сообщении Tesla говорится о том, что в будущем планируется принимать биткоин в качестве формы оплаты за продукты, в соответствии с применимыми законами и первоначально на ограниченной основе.

Как прокомментировал РИА Новости глава аналитического центра "БизнесДром", член экспертного совета Госдумы по цифровой экономике Арсений Поярков, биткоин продолжит обновлять максимумы за счет новой волны привлечения мелких игроков крипторынка перед неизбежной коррекцией.

"Рынки тяжело больны избытком дешевой ликвидности, она тяжелым грузом давят на реальный сектор, и крипторынок, как "младший брат", тоже получает свою дозу денег. Институционалам удалось начать новую волну привлечения мелких игроков, поэтому мы еще можем увидеть максимумы перед неизбежной коррекцией", - сказал Поярков.

Биткоин взлетел в цене во второй половине декабря. Криптовалюта 16 декабря превысила исторический максимум в 20 042 доллара, державшийся с 2017 года, и с тех пор успела превысить его более чем вдвое. 8 января биткоин установил очередной исторический рекорд в 41 950 долларов, затем стал заметно корректироваться.