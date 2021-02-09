Уголовное дело возбуждено в отношении инспекторов, вымогавших деньги за мимозу

По данным следствия, преступление было совершено в марте 2019 года. Инспекторы потребовали уплатить денежные средства за ввоз мимозы в Россию.

СУХУМ, 9 фев – Sputnik. Уголовное дело заведено в отношении главного государственного таможенного инспектора отдела специальных таможенных процедур № 1 поста МАПП "Адлер" Сочинской таможни и госинспектора отдела карантинного фитосанитарного контроля на госгранице России, их обвиняют в мошенничестве. Об этом сообщается на сайте Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

В марте 2019 года злоумышленники ввели в заблуждение женщину, вывозившую из Абхазии в Россию мимозу, заявив о необходимости проверки груза на наличие карантинных вредителей.

В итоге они сообщили женщине, что она должна уплатить государственную пошлину в размере 50 рублей за каждый ввозимый килограмм товара. Потерпевшая передала денежные средства, после чего обвиняемые распорядились ими по своему усмотрению.

Следователь Краснодарского следственного отдела на транспорте продолжает сбор и закрепление доказательственной базы, а также выявление дополнительных эпизодов преступной деятельности обвиняемых.

В 2021 году цветочный сезон начался раньше из-за теплой погоды, обычно первые партии мимозы из Абхазии в Россию начинают вывозить в середине февраля. Основные поставки будут осуществляться с конца февраля до первых чисел марта.