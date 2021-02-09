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Поступить в вузы России стало легче в пять раз: что такое суперсервис для иностранцев

© Sputnik / Владимир Песня
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В Россотрудничестве рассказали о промежуточных итогах приемной кампании для иностранных абитуриентов. Впервые иностранцы могут пройти весь отбор онлайн.

Данара Курманова, Sputnik

© Sputnik / Александр Кряжев
Квоты, гранты и стипендии: что получат иностранные студенты в России

Российские университеты каждый год проводят конкурсный отбор на бесплатное обучение по квоте правительства РФ среди абитуриентов-иностранцев. Однако в этот раз приемная кампания сильно изменилась – впервые иностранцы, которые хотят учиться в России, могут пройти всю процедуру отбора онлайн, зарегистрировавшись на специальном образовательном суперсервисе.

Приемная кампания стартовала 20 января и закончится только 20 февраля. В Россотрудничестве зафиксировали большой поток заявок абитуриентов из самых разных государств. Что такое суперсервис и как он облегчает поступление для студентов из СНГ, разбирался Sputnik.

Что дает суперсервис

Суперсервис – это онлайн-платформа, через которую иностранные абитуриенты могут подать заявку для поступления в любой вуз России. Как объяснил в интервью Sputnik заместитель руководителя агентства "Россотрудничество" Павел Шевцов, действует данный механизм по принципу единого окна.

"Это такая унифицированная система приема иностранных граждан. В этом году она находится в опытной эксплуатации, а к концу года будет уже запущена полностью", - сказал чиновник.

Сейчас благодаря суперсервису можно подать все документы для участия в программе, не выходя из дома, достаточно лишь зарегистрироваться на сайте. Однако в скором времени сервис будет предоставлять полную информацию обо всех городах России и их инфраструктуре. Также на сервисе будут публиковаться объявления о работе для иностранцев по специальности. Студенты, которые хотят подрабатывать, получат возможность профильного трудоустройства.

© Sputnik / Алексей Мальгавко
Началась регистрация кандидатов на обучение в вузах России

На данный момент суперсервис доступен на двух языках – русском и английском. Но в планах разработчиков добавить и другие, чтобы потенциальные иностранные абитуриенты могли получить всю необходимую информацию о вузах и условиях проживания и обучения в России на родных языках.

Снижаем издержки, решаем проблемы

Главная проблема, с которой сталкиваются многие студенты-иностранцы, - это тонкости миграционной политики. Ведь для каждой страны действуют свои правила: кому-то нужна виза, а кому-то достаточно встать на миграционный учет, но важно сделать это в течение строго определенного промежутка времени. Получить консультацию по всем этим вопросам заранее тоже можно будет на суперсервисе.

Запуск онлайн-платформы сокращает множество барьеров, которые иногда возникали перед талантливой молодежью в прошлом, отмечает пресс-служба Россотрудничества. Раньше, чтобы пройти отбор в российский вуз, нужно было приходить на промежуточные этапы конкурса не менее 5 раз.

Однако не все поступающие живут в городах, где находятся филиалы Россотрудничества, кто-то проживает в сельской местности, а значит, каждая поездка требует финансовых затрат. Теперь же подать документы, пройти тестирование и видесобеседование можно даже с мобильного телефона, установив приложение.

Впрочем, не всем потенциальным студентам удобен онлайн-формат, особенно если дома нет условий для сдачи теста или возникают проблемы с доступом к интернету. "Но не нужно беспокоиться, мы оставим опцию прохождения отбора очно, обязательно будем все варьировать, - говорит Павел Шевцов. – Важно, чтобы проходить отбор было комфортно".

© Sputnik
Кто хочет учиться в России в 2021/2022 учебном году

Плюсы пандемии

Всего за две недели на суперсервис поступило более 20 тысяч заявок. Почти 40% из них – из стран ближнего зарубежья.

"Спрос к российскому образованию в странах СНГ всегда был устойчиво высок, но в этот раз мы видим прирост еще и в силу пандемических условий, которые сложились по всему миру, - говорит Павел Шевцов. – Студенты обращают внимание, что России удается успешно преодолевать пандемию (цифры по коронавирусу об этом свидетельствуют), организовать учебный процесс. Поэтому интерес к обучению в России стал больше, однако называть конкретные цифры рано, так как отбор еще идет".

Популярные направления для иностранных студентов связаны с медициной.


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