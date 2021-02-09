Поступить в вузы России стало легче в пять раз: что такое суперсервис для иностранцев

В Россотрудничестве рассказали о промежуточных итогах приемной кампании для иностранных абитуриентов. Впервые иностранцы могут пройти весь отбор онлайн.

Данара Курманова, Sputnik

Российские университеты каждый год проводят конкурсный отбор на бесплатное обучение по квоте правительства РФ среди абитуриентов-иностранцев. Однако в этот раз приемная кампания сильно изменилась – впервые иностранцы, которые хотят учиться в России, могут пройти всю процедуру отбора онлайн, зарегистрировавшись на специальном образовательном суперсервисе.

Приемная кампания стартовала 20 января и закончится только 20 февраля. В Россотрудничестве зафиксировали большой поток заявок абитуриентов из самых разных государств. Что такое суперсервис и как он облегчает поступление для студентов из СНГ, разбирался Sputnik.

Что дает суперсервис

Суперсервис – это онлайн-платформа, через которую иностранные абитуриенты могут подать заявку для поступления в любой вуз России. Как объяснил в интервью Sputnik заместитель руководителя агентства "Россотрудничество" Павел Шевцов, действует данный механизм по принципу единого окна.

"Это такая унифицированная система приема иностранных граждан. В этом году она находится в опытной эксплуатации, а к концу года будет уже запущена полностью", - сказал чиновник.

Сейчас благодаря суперсервису можно подать все документы для участия в программе, не выходя из дома, достаточно лишь зарегистрироваться на сайте. Однако в скором времени сервис будет предоставлять полную информацию обо всех городах России и их инфраструктуре. Также на сервисе будут публиковаться объявления о работе для иностранцев по специальности. Студенты, которые хотят подрабатывать, получат возможность профильного трудоустройства.

На данный момент суперсервис доступен на двух языках – русском и английском. Но в планах разработчиков добавить и другие, чтобы потенциальные иностранные абитуриенты могли получить всю необходимую информацию о вузах и условиях проживания и обучения в России на родных языках.

Снижаем издержки, решаем проблемы

Главная проблема, с которой сталкиваются многие студенты-иностранцы, - это тонкости миграционной политики. Ведь для каждой страны действуют свои правила: кому-то нужна виза, а кому-то достаточно встать на миграционный учет, но важно сделать это в течение строго определенного промежутка времени. Получить консультацию по всем этим вопросам заранее тоже можно будет на суперсервисе.

Запуск онлайн-платформы сокращает множество барьеров, которые иногда возникали перед талантливой молодежью в прошлом, отмечает пресс-служба Россотрудничества. Раньше, чтобы пройти отбор в российский вуз, нужно было приходить на промежуточные этапы конкурса не менее 5 раз.

Однако не все поступающие живут в городах, где находятся филиалы Россотрудничества, кто-то проживает в сельской местности, а значит, каждая поездка требует финансовых затрат. Теперь же подать документы, пройти тестирование и видесобеседование можно даже с мобильного телефона, установив приложение.

Впрочем, не всем потенциальным студентам удобен онлайн-формат, особенно если дома нет условий для сдачи теста или возникают проблемы с доступом к интернету. "Но не нужно беспокоиться, мы оставим опцию прохождения отбора очно, обязательно будем все варьировать, - говорит Павел Шевцов. – Важно, чтобы проходить отбор было комфортно".

© Sputnik Кто хочет учиться в России в 2021/2022 учебном году

Плюсы пандемии

Всего за две недели на суперсервис поступило более 20 тысяч заявок. Почти 40% из них – из стран ближнего зарубежья.

"Спрос к российскому образованию в странах СНГ всегда был устойчиво высок, но в этот раз мы видим прирост еще и в силу пандемических условий, которые сложились по всему миру, - говорит Павел Шевцов. – Студенты обращают внимание, что России удается успешно преодолевать пандемию (цифры по коронавирусу об этом свидетельствуют), организовать учебный процесс. Поэтому интерес к обучению в России стал больше, однако называть конкретные цифры рано, так как отбор еще идет".

Популярные направления для иностранных студентов связаны с медициной.