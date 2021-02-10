Роспотребнадзор разработал новый высокоточный экспресс-тест на COVID-19

СУХУМ, 10 фев - Sputnik. Роспотребнадзор разработал новый высокоточный тест для экспресс-диагностики COVID-19, который снижает общее время тестирования в три-четыре раза, сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт надзорного ведомства.

"ФБУН Центральный НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора разработал новый тест для быстрого выявления нуклеиновых кислот SARS-CoV-2 - возбудителя новой коронавирусной инфекции. Новый набор реагентов для экспресс-анализа на COVID-19 позволяет снизить время амплификации в пять и более раз, а общее время тестирования в три-четыре раза", - говорится в сообщении.

Отмечается, что общее время тестирования составит час-полтора вместо четырех-пяти часов при обычной ПЦР. Новый тест основан на технологии петлевой изотермической амплификации (LAMP).

"Амплификация нуклеиновых кислот происходит при постоянной температуре, без смены температурных циклов. Такой способ амплификации нуклеиновых кислот делает выявление ДНК или РНК возбудителя в клиническом материале более быстрым и простым по сравнению с обычными тестами на основе классической ПЦР, без каких-либо существенных потерь в эффективности", - подчеркивается в сообщении.

Роспотребнадзор отмечает, что скорость, простота и низкая стоимость новой технологии LAMP позволяют использовать ее для мониторинга распространения вируса SARS-CoV-2. Тест полностью адаптирован для использования на базе существующей в стране инфраструктуры лабораторной диагностики, при этом все компоненты для него теперь производятся локально на базе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора.

"Это позволяет не зависеть от поставок из-за рубежа, контролировать производство и сделать само тестирование доступным для населения страны. Диагностический набор уже успешно прошел испытания в других институтах и соответствует всем современным европейским требованиям", - говорится в сообщении.

Роспотребнадзор добавил, что разработанный экспресс-тест "АмплиСенс SARS-CoV-2-IT" был зарегистрирован 3 февраля. С помощью нового теста можно идентифицировать носителей вируса COVID-19 на ранней стадии, оперативно ограничить социальные контакты и усилить врачебный контроль. Экспресс-анализ также можно использовать в качестве основного теста на месте оказания помощи, что имеет жизненно важное значение для отслеживания передачи вируса.