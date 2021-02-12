Житель Владикавказа рассказал о ситуации в городе после взрыва

Взрыв во Владикавказе полностью разрушил трехэтажное здание супермаркета. В супермаркете на момент взрыва находился один человек - охранник, он не пострадал.

СУХУМ, 12 фев - Sputnik, Сария Кварацхелия. Жизнь во Владикавказе продолжается в обычном режиме, рассказал житель города Игорь Кокоев.

"В городе нет паники, все нормально, все спокойно. Все в обычном ритме", - сказал Кокоев.

По его словам, здание супермаркета "Магнит" обрушилось из-за взрыва газа. На месте происшествия под завалами нашли охранника.

"Только что слушал новости, как сообщили, охранник в нормальном состоянии, он жив. Других пострадавших нет", - отметил он.

На месте происшествия, по словам жителя Владикавказа, работают спасательные службы, идет разбор завалов.

Взрыв во Владикавказе полностью разрушил трехэтажное здание супермаркета. Предварительной причиной ЧП, по данным властей, стал взрыв газа. Общая площадь разрушенного магазина составляла 1,14 тысячи квадратных метров.

По данным экстренных служб, пострадавших в результате происшествия нет.

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