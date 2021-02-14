Цена биткоина обновила очередной исторический максимум

Активный рост стоимости этой криптовалюты начался 8 февраля, после того, как контролируемая Илоном Маском компания Tesla анонсировала полтора миллиарда инвестиций в биткоин.

СУХУМ, 14 фев - Sputnik. Самая популярная криптовалюта мира – биткоин – в ходе торгов ушла за отметку в 49 тысяч долларов, побив очередной исторический рекорд, сообщает РИА Новости, со ссылкой на портал CoinMarketCap.

По данным портала, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, его стоимость на торгах вырастала до 49,143 тысячи долларов. Рост составил 2,7 процента.

На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин рос в цене более чем на три процента, до 49 300 долларов.

Активный рост стоимости этой криптовалюты начался в понедельник, 8 февраля, после того, как контролируемая Илоном Маском компания Tesla анонсировала полтора миллиарда инвестиций в биткоин. На фоне этого цена криптовалюты превысила достигнутый 8 января уровень в 41 950 долларов и два дня подряд била исторические рекорды.

До этого биткоин взлетал в цене во второй половине декабря. Так, 16-го числа криптовалюта побила исторический максимум в 20 042 доллара, державшийся с 2017 года, и с тех пор успела превысить его более чем вдвое.