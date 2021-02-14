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Станцию метро Москвы "Люблино" переименовали в честь Дня всех влюбленных

© Foto / Дептранс Москвы
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/news/20210214/1031832286/Stantsiyu-metro-Moskvy-Lyublino-pereimenovali-v-chest-Dnya-vsekh-vlyublennykh.html

14 февраля во многих странах мира отмечают День святого Валентина или День всех влюбленных.

СУХУМ, 14 фев - Sputnik. Станцию метро Москвы "Люблино" переименовали в честь Дня всех влюбленных, сообщает РИА Новости со ссылкой на telegram-канал департамента транспорта Москвы.

"Сегодня на всех наших станциях – атмосфера любви. И она оставила свой след даже на схеме метро. Приложение "Метро Москвы" поможет проложить оптимальный маршрут до станции "Влюблино", а специальные указатели – найти правильную дверь", – говорится в сообщении.

В понедельник на этой станции покажут онлайн-концерт Feduk и Cream Soda.


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