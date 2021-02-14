Специалисты ВОЗ назвали самую вероятную версию происхождения коронавируса

В настоящее время в Китае находится международная группа экспертов ВОЗ, которая занимается выяснением происхождения COVID-19.

СУХУМ, 14 фев - Sputnik. Коронавирус мог первоначально распространиться на юге Китая и в Юго-Восточной Азии с помощью летучих мышей, считает член международной группы специалистов под руководством ВОЗ доктор Питер Дасзак. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на интервью доктора газете New York Times.

"Если бы вы спросили, на какой путь следует обратить наибольшее внимание, я думаю, что вирус распространился либо в Юго-Восточной Азии, либо в Южном Китае от летучих мышей", - заявил Дасзак в интервью.

По мнению ученого, от летучих мышей инфекция попала на ферму с дикими животными, где ею могли заразиться сотрудники или обитавшие там хорьки, барсуки, енотовидные собаки и циветы. А дальнейшее распространение вирус получил после того, как попал на рынок в Ухане.

Отмечается, что специалисты ВОЗ не смогли получить доступ к личным данным части пациентов из-за политики конфиденциальности в Китае. Кроме того, некоторые люди, переболевшие COVID-19, отказались встречаться с представителями организации.

Специалисты ВОЗ прибыли в середине января в китайский Ухань, чтобы выяснить происхождение COVID-19. По прибытии они были помещены на обязательный 14-дневный карантин, 29 января карантин завершился, и эксперты начали работу.

Коронавирусом в мире заражены 108 миллионов человек, почти 2,4 миллиона скончались. Больше всего зараженных и жертв в США, Индии и Бразилии.