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Специалисты ВОЗ назвали самую вероятную версию происхождения коронавируса

© AFP 2019 / HECTOR RETAMAL
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Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (1001)
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https://sputnik-abkhazia.ru/news/20210214/1031833643/Spetsialisty-VOZ-nazvali-samuyu-veroyatnuyu-versiyu-proiskhozhdeniya-koronavirusa.html

В настоящее время в Китае находится международная группа экспертов ВОЗ, которая занимается выяснением происхождения COVID-19.

СУХУМ, 14 фев - Sputnik. Коронавирус мог первоначально распространиться на юге Китая и в Юго-Восточной Азии с помощью летучих мышей, считает член международной группы специалистов под руководством ВОЗ доктор Питер Дасзак. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на интервью доктора газете New York Times.

© Sputnik / Константин Михальчевский
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"Если бы вы спросили, на какой путь следует обратить наибольшее внимание, я думаю, что вирус распространился либо в Юго-Восточной Азии, либо в Южном Китае от летучих мышей", - заявил Дасзак в интервью.

По мнению ученого, от летучих мышей инфекция попала на ферму с дикими животными, где ею могли заразиться сотрудники или обитавшие там хорьки, барсуки, енотовидные собаки и циветы. А дальнейшее распространение вирус получил после того, как попал на рынок в Ухане.

Отмечается, что специалисты ВОЗ не смогли получить доступ к личным данным части пациентов из-за политики конфиденциальности в Китае. Кроме того, некоторые люди, переболевшие COVID-19, отказались встречаться с представителями организации.

Специалисты ВОЗ прибыли в середине января в китайский Ухань, чтобы выяснить происхождение COVID-19. По прибытии они были помещены на обязательный 14-дневный карантин, 29 января карантин завершился, и эксперты начали работу.

Коронавирусом в мире заражены 108 миллионов человек, почти 2,4 миллиона скончались. Больше всего зараженных и жертв в США, Индии и Бразилии.

Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (1001)

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