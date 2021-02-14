СУХУМ, 14 фев – Sputnik. Певец из Абхазии Александр Шоуа стал участником шоу "Точь-в-точь" на Первом канале. В интервью радио Sputnik он рассказал, почему принял решение участвовать в проекте.

"Мне стало интересно, смогу ли я прожить чужую жизнь на сцене. Конечно, я во-многом потерпел поражение, но постарался все исправить, сделать максимально, насколько могу. Естественно, не будучи актером, трудно себе представить, можно ли сделать то или иное на сцене, но стены этого шоу и третейские судьи, в числе которых была Хибла Герзмава, помогли мне сделать то, что я должен был сделать", - подчеркнул он.

Изображая того или иного персонажа, участники шоу должны копировать как манеры и жесты, так и голос, что сделать, по словам Александра Шоуа, очень непросто.

"Если манера была яркой, то у меня все получалось, если манера неяркая, если сам персонаж неяркий, очень сложно вычленить какие-то нюансы для себя. Найти какое-то зернышко непросто", - заметил певец.

Шоу "Точь-в-точь" абхазский певец назвал великолепным и добавил, что каждому музыканту, который чего-то добился на сцене, стоит попробовать принять в нем участие. Он также добавил, что объективная оценка членов жюри всегда полезна, так как она дает пищу для размышления и указывает на те моменты, которые можно улучшать на сцене.

Александр Шоуа поделился еще одной хорошей новостью, он был награжден орденом "За службу Отечеству".

"Служба Отечеству, все же, – великая вещь, я считаю, и меня отметило правительство страны, в которой я живу", - заметил он.

Первый выпуск шоу перевоплощений "Точь-в-точь" на Первом канале начнется 14 февраля в 21:50. Всего в рамках передачи будет показано десять эфиров.