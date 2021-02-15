В России зарегистрирована первая в мире тест-система на "британский" штамм COVID

Новую мутацию коронавируса SARS-CoV-2 обнаружили в Великобритании в середине декабря 2020 года.

СУХУМ, 15 фев - Sputnik. Российские ученые зарегистрировали первую в мире тест-систему для выявления "британского" штамма коронавируса, сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт Роспотребнадзора.

"Центральный НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора разработал и зарегистрировал тест-систему на выявление мутации коронавируса N501Y (так называемого британского штамма) - набор реагентов АмплиСенс® SARS-CoV-2-UK-IT", - приводит агентство из сообщения надзорного органа.

Отмечается, что новая тест-система выявляет именно мутантный штамм, и она - первая в мире. По данным ведомства, испытания на клинических образцах с подтвержденной мутацией доказали высокую точность.

"Новую технологию можно использовать для разработки реагентов по выявлению любых других мутаций SARS-CoV-2, а также других инфекционных возбудителей, где требуется быстрое массовое тестирование (пандемические инфекции)", - добавляется в сообщении Роспотребнадзора.

В середине декабря 2020 года стало известно об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2. Позже консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности.