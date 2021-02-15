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В Госдуме предложили расширить перечень получателей маткапитала

© Sputnik / Максим Блинов
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/news/20210215/1031836692/V-Gosdume-predlozhili-rasshirit-perechen-poluchateley-matkapitala.html

Как полагают депутаты, их инициатива позволит повысить рождаемость в проблемных регионах и поднять уровень жизни многодетных семей.

СУХУМ, 15 фев - Sputnik. Парламентарии от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается выплачивать материнский капитал на третьего ребенка и последующих детей в регионах России с низкой рождаемостью, если семья не воспользовалась этой мерой поддержки ранее. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на одного из авторов проекта - главу комитета ГД по труду и соцполитике Ярослава Нилова.

© Sputnik / Игорь Подгорный
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"В целях улучшения демографической ситуации законопроектом предлагается внести изменения в Федеральный закон "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей", предусматривающие предоставление в субъектах Российской Федерации с низкой рождаемостью, перечень которых определяется правительством Российской Федерации, права на получение МСК женщинам, родившим третьего ребенка после 1 января 2022 года, либо четвертого ребенка или последующих детей начиная с 1 января 2022 года, если ранее они не воспользовались правом на дополнительные меры государственной поддержки", - говорится в пояснительной записке.

Кроме того, данную меру предлагается распространить и на мужчин, являющихся единственными усыновителями третьего ребенка, четвертого ребенка или последующих детей, ранее не воспользовавшихся правом на дополнительные меры государственной поддержки.

Авторы поясняют, что многие субъекты России с неблагоприятной демографической ситуацией для улучшения рождаемости установили свои меры поддержки в виде семейной выплаты при рождении третьего ребенка. Однако размер регионального семейного капитала крайне низкий и составляет в среднем около 100-150 тысяч рублей, что вряд ли может стать стимулом для рождения третьего ребенка, полагают парламентарии.

"Принятие законопроекта позволит улучшить демографическую ситуацию в регионах с низкой рождаемостью, повысить качество жизни многодетных семей", - считают разработчики.


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