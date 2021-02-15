Экспозицию к конкурсу на проект памятника Владиславу Ардзинба открыли в ЦВЗ

За лучший проект памятника предусмотрена премия - 200 000 рублей. Конструкция будет установлена на площади Свободы в Сухуме.

СУХУМ, 15 фев – Sputnik. В Центральном выставочном зале открылась экспозиция к конкурсу на памятник первому президенту Абхазии Владиславу Ардзинба, где представлены три конкурсные работы.

По словам секретаря Государственной комиссии по монументальному искусству Ирмы Цвейба, на сайте Министерства культуры было техническое задание, но каких-то определенных критериев того, как должен выглядеть памятник – в полный рост, либо это должен быть бюст – не было.

"Концепцию мы не расписывали, каждый архитектор давал свое видение, каким он хочет видеть памятник – в полный рост, бюст, но все три проектные работы представлены в виде скульптуры в полный рост. А также небольшое техническое задание было на благоустройство прилежащей площади", - сказала Цвейба.

Имена конкурсантов зашифрованы, чтобы голосование шло не за авторство, а за саму работу.

"Все три проекта представлены под шифрами, дивизионными номерами. Члены комиссии не будут знать автора, сделано это для того, чтобы не было привязки к авторству, и каждый из членов комиссии голосовал именно за работу", - сказала она.

Выставка в ЦВЗ конкурсных проектов на памятник Ардзинба © Sputnik / Марианна Кубрава

Выставка в ЦВЗ конкурсных проектов на памятник Ардзинба © Sputnik / Марианна Кубрава

Выставка в ЦВЗ конкурсных проектов на памятник Ардзинба © Sputnik / Марианна Кубрава

Выставка в ЦВЗ конкурсных проектов на памятник Ардзинба © Sputnik / Марианна Кубрава

Выставка в ЦВЗ конкурсных проектов на памятник Ардзинба © Sputnik / Марианна Кубрава

Выставка в ЦВЗ конкурсных проектов на памятник Ардзинба © Sputnik / Марианна Кубрава

Выставка в ЦВЗ конкурсных проектов на памятник Ардзинба © Sputnik / Марианна Кубрава

Выставка в ЦВЗ конкурсных проектов на памятник Ардзинба © Sputnik / Марианна Кубрава 1 / 8 © Sputnik / Марианна Кубрава Выставка в ЦВЗ конкурсных проектов на памятник Ардзинба

"Все желающие могут ознакомиться с конкурсными работами, они будут размещены на сайте Министерства культуры, каждый может проголосовать только за один проект. Также экспозиция в Центральном выставочном зале будет открыта до 21 февраля", - отметила Цвейба.

Также Цвейба рассказала, что на сайте Министерства культуры будет проходить онлайн голосование, которое откроется 15 февраля в 18:00 и продлится до 12:00 21 февраля.

Владислав Ардзинба – ученый и политик, который определил судьбу современной Абхазии. Он возглавил республику в один самых сложных периодов истории Абхазии и стал основателем государственности современной Абхазии.

В 1989 году Владислава Ардзинба избрали народным депутатом СССР и депутатом Верховного Совета СССР, где он провел огромную работу, направленную на повышение статуса автономных республик. В годы Отечественной войны народа Абхазии Владислав Ардзинба стал председателем Государственного комитета обороны и возглавил национально-освободительную борьбу, в которой народ Абхазии одержал победу. 26 ноября 1994 года Владислав Ардзинба был избран президентом Абхазии, а 3 октября 1999 года его всенародно избрали на второй президентский срок.