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Экспозицию к конкурсу на проект памятника Владиславу Ардзинба открыли в ЦВЗ

© Sputnik / Марианна Кубрава
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/news/20210215/1031840934/Ekspozitsiyu-k-konkursu-na-proekt-pamyatnika-Vladislavu-Ardzinba-otkryli-v-TsVZ-.html

За лучший проект памятника предусмотрена премия - 200 000 рублей. Конструкция будет установлена на площади Свободы в Сухуме.

СУХУМ, 15 фев – Sputnik. В Центральном выставочном зале открылась экспозиция к конкурсу на памятник первому президенту Абхазии Владиславу Ардзинба, где представлены три конкурсные работы.

© Foto / Официальный сайт Первого Президента Республики Абхазия
Памятник Владиславу Ардзинба появится в Абхазии

По словам секретаря Государственной комиссии по монументальному искусству Ирмы Цвейба, на сайте Министерства культуры было техническое задание, но каких-то определенных критериев того, как должен выглядеть памятник – в полный рост, либо это должен быть бюст – не было.

"Концепцию мы не расписывали, каждый архитектор давал свое видение, каким он хочет видеть памятник – в полный рост, бюст, но все три проектные работы представлены в виде скульптуры в полный рост. А также небольшое техническое задание было на благоустройство прилежащей площади", - сказала Цвейба.

Имена конкурсантов зашифрованы, чтобы голосование шло не за авторство, а за саму работу.

"Все три проекта представлены под шифрами, дивизионными номерами. Члены комиссии не будут знать автора, сделано это для того, чтобы не было привязки к авторству, и каждый из членов комиссии голосовал именно за работу", - сказала она.

  • Выставка в ЦВЗ конкурсных проектов на памятник Ардзинба
    © Sputnik / Марианна Кубрава
  • Выставка в ЦВЗ конкурсных проектов на памятник Ардзинба
    © Sputnik / Марианна Кубрава
  • Выставка в ЦВЗ конкурсных проектов на памятник Ардзинба
    © Sputnik / Марианна Кубрава
  • Выставка в ЦВЗ конкурсных проектов на памятник Ардзинба
    © Sputnik / Марианна Кубрава
  • Выставка в ЦВЗ конкурсных проектов на памятник Ардзинба
    © Sputnik / Марианна Кубрава
  • Выставка в ЦВЗ конкурсных проектов на памятник Ардзинба
    © Sputnik / Марианна Кубрава
  • Выставка в ЦВЗ конкурсных проектов на памятник Ардзинба
    © Sputnik / Марианна Кубрава
  • Выставка в ЦВЗ конкурсных проектов на памятник Ардзинба
    © Sputnik / Марианна Кубрава
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© Sputnik / Марианна Кубрава
Выставка в ЦВЗ конкурсных проектов на памятник Ардзинба

"Все желающие могут ознакомиться с конкурсными работами, они будут размещены на сайте Министерства культуры, каждый может проголосовать только за один проект. Также экспозиция в Центральном выставочном зале будет открыта до 21 февраля", - отметила Цвейба.

Также Цвейба рассказала, что на сайте Министерства культуры будет проходить онлайн голосование, которое откроется 15 февраля в 18:00 и продлится до 12:00 21 февраля.

Владислав Ардзинба
© Foto / Официальный сайт Первого Президента Республики Абхазия
Первый из абхазов: как Владислав Ардзинба возглавил Верховный Совет Абхазии
Владислав Ардзинба – ученый и политик, который определил судьбу современной Абхазии. Он возглавил республику в один самых сложных периодов истории Абхазии и стал основателем государственности современной Абхазии. 

В 1989 году Владислава Ардзинба избрали народным депутатом СССР и депутатом Верховного Совета СССР, где он провел огромную работу, направленную на повышение статуса автономных республик. В годы Отечественной войны народа Абхазии Владислав Ардзинба стал председателем Государственного комитета обороны и возглавил национально-освободительную борьбу, в которой народ Абхазии одержал победу. 26 ноября 1994 года Владислав Ардзинба был избран президентом Абхазии, а 3 октября 1999 года его всенародно избрали на второй президентский срок. 


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