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ВОЗ сообщила о снижении смертности от COVID-19 за неделю

© AP Photo / Darko Vojinovic
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Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (1004)
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/news/20210217/1031851911/VOZ-soobschila-o-snizhenii-smertnosti-ot-COVID-19-za-nedelyu.html

Всего в мире с начала пандемии зафиксировано более 109 миллионов случаев COVID-19, умерли 2,4 миллиона человек.

СУХУМ, 17 фев - Sputnik. Число зарегистрированных случаев смертей от коронавирусной инфекции снизилось на десять процентов за неделю, пишет РИА Новости со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения.

На прошлой неделе сообщалось о 81 тысяче новых смертей.

Кроме того, по данным ВОЗ, на прошлой неделе инфицированы на 16 процентов меньше людей, чем на предыдущей. В общей сложности заболели около 2,7 миллиона человек.

В то же время, по данным организации, вызывающие обеспокоенность "британский", "южноафриканский" и "бразильский" варианты коронавируса, продолжают распространяться.

Согласно ВОЗ, "британский" штамм обнаружен уже в 94 странах, "южноафриканский" в 46 государствах, а "бразильский" штамм — в 21.

Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (1004)

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