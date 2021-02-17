ВОЗ сообщила о снижении смертности от COVID-19 за неделю

Всего в мире с начала пандемии зафиксировано более 109 миллионов случаев COVID-19, умерли 2,4 миллиона человек.

СУХУМ, 17 фев - Sputnik. Число зарегистрированных случаев смертей от коронавирусной инфекции снизилось на десять процентов за неделю, пишет РИА Новости со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения.

На прошлой неделе сообщалось о 81 тысяче новых смертей.

Кроме того, по данным ВОЗ, на прошлой неделе инфицированы на 16 процентов меньше людей, чем на предыдущей. В общей сложности заболели около 2,7 миллиона человек.

В то же время, по данным организации, вызывающие обеспокоенность "британский", "южноафриканский" и "бразильский" варианты коронавируса, продолжают распространяться.

Согласно ВОЗ, "британский" штамм обнаружен уже в 94 странах, "южноафриканский" в 46 государствах, а "бразильский" штамм — в 21.