Глава "Сколково" рассказал, из каких стран в Россию возвращаются специалисты

Количество резидентов фонд "Сколково" может достичь планки в три тысячи уже во втором квартале 2021 года,

СУХУМ, 17 фев - Sputnik. Специалисты, ранее покинувшие Россию, начали возвращаться в страну, в основном это касается тех, кто уехал в США и Европу, заявил в интервью РИА Новости председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович.

Привлекать зарубежных специалистов или бывших российских специалистов на российский рынок позволяет университет Сколтех, подчеркнул Дворкович.

По его словам, 40% профессоров в университете – это зарубежные профессора, из остальных 60% половина вернулась в Россию из-за рубежа, 20% студентов – иностранные.

"Это отличный канал для возвращения коллег в Россию. Могу сказать, что к нам приехало больше, чем уехало – это абсолютно точно. То же самое мы стараемся делать и на региональных площадках", - сказал Дворкович в интервью.

Он отметил, что российские стартапы часто покупают в Китае и Европе.

"Кстати, очень активна Юго-Восточная Азия, сингапурский хаб. При этом, когда происходит покупка наших стартапов из-за рубежа, мы всегда нацеливаем их на то, чтобы сами команды оставались в России, чтобы для них открывались возможности как в нашей стране, так и на иностранных рынках", - отметил Дворкович.

По словам председателя "Сколково", фонд не ограничивает участие зарубежных компаний и инвесторов в проектах. Большое внимание уделяется сотрудничеству с зарубежными партнерами и поддержке экспорта. Так, в рамках фонда запущена программа soft landing (мягкое приземление – ред.), которая позволяет зарубежным стартапам адаптироваться к российскому рынку.

Фонд "Сколково" - некоммерческая организация, созданная в 2010 году, его цель - поддержка технологического предпринимательства в России и коммерциализация результатов научно-исследовательской деятельности. Число резидентов "Сколково" уже превысило 2800. Фонд оказывает им комплекс услуг, необходимых для вывода разработок на российский и международный рынки. Статус резидента дает компании налоговые и таможенные льготы. В прошлом году фонд перешел под управление ВЭБа в рамках реформы институтов развития.