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Россия третий год подряд ставит рекорд по несырьевому экспорту

© Sputnik / Игорь Подгорный
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Sputnik Абхазия
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Россия экспортирует в большей степени металлопродукцию(20,8 %), машиностроение (17,7%), продовольствие (17,3%) и товары химической продукции (16%).

СУХУМ, 17 фев - Sputnik. Россия бьет рекорд по экспорту несырьевых неэнергетических товаров с 2018 года, в 2020 году показатель достиг 161,3 миллиарда долларов, сообщили РИА Новости в Российском экспортном центре (РЭЦ).

Гендиректор РЭЦ Вероника Никишина подчеркнула, что объем импорта растет с каждым годом: в 2018 году объем составил 154,3 миллиарда долларов, а в 2019-м — 155,1 миллиарда. Никишина отметила, что РЭЦ также установил планку работы по реализации показателей нацпроекта.

Несмотря на все ограничения COVID-19, экспортеры пшеницы показали лучшие показатели роста, поставки которых выросли больше чем на 1,8 миллиарда долларов, в то время как у производителей подсолнечного масла этот показатель достиг более 600 миллионов. Аграрии смогли собрать второй по величине в истории урожай зерна, однако отмечается обострение проблемы снабжения продовольствием ввиду локдаунов и карантинных мер.

© Sputnik / Томас Тхайцук
Экспорт цитрусовых из Абхазии в Россию превысил 53 тысячи тонн

Также отмечается рост экспорта полиэтилена в сравнении с 2019 годом на 449 миллионов долларов. COVID-19 поспособствовал повышению спроса на следующие товары: лекарства, бумажную и пластиковую тару и упаковку, защитные средства, медицинскую аппаратуру, что в свою очередь позволило российским производителям быть конкурентоспобными и иметь возможность что предложить зарубежным покупателям без ущерба внутреннему рынку.

Основными направлениями российского экспорта несырьевых неэнергетических товаров стали следующие страны:

  • Китай (16,4 миллиарда долларов)
  • Казахстан (12,3 миллиарда) 
  • Белоруссия (9,4 миллиарда)
  • Турция (8,15 миллиарда)
  • Нидерланды (6,2 миллиарда).

Рекордным оказался декабрь: экспорт составил 18,8 миллиарда долларов и побил абсолютный месячный рекорд. Прежний пик — 17,9 миллиарда долларов — зафиксировали в декабре 2017-го.


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