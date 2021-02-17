Россия третий год подряд ставит рекорд по несырьевому экспорту

СУХУМ, 17 фев - Sputnik. Россия бьет рекорд по экспорту несырьевых неэнергетических товаров с 2018 года, в 2020 году показатель достиг 161,3 миллиарда долларов, сообщили РИА Новости в Российском экспортном центре (РЭЦ).

Гендиректор РЭЦ Вероника Никишина подчеркнула, что объем импорта растет с каждым годом: в 2018 году объем составил 154,3 миллиарда долларов, а в 2019-м — 155,1 миллиарда. Никишина отметила, что РЭЦ также установил планку работы по реализации показателей нацпроекта.

Несмотря на все ограничения COVID-19, экспортеры пшеницы показали лучшие показатели роста, поставки которых выросли больше чем на 1,8 миллиарда долларов, в то время как у производителей подсолнечного масла этот показатель достиг более 600 миллионов. Аграрии смогли собрать второй по величине в истории урожай зерна, однако отмечается обострение проблемы снабжения продовольствием ввиду локдаунов и карантинных мер.

Также отмечается рост экспорта полиэтилена в сравнении с 2019 годом на 449 миллионов долларов. COVID-19 поспособствовал повышению спроса на следующие товары: лекарства, бумажную и пластиковую тару и упаковку, защитные средства, медицинскую аппаратуру, что в свою очередь позволило российским производителям быть конкурентоспобными и иметь возможность что предложить зарубежным покупателям без ущерба внутреннему рынку.

Основными направлениями российского экспорта несырьевых неэнергетических товаров стали следующие страны:

Китай (16,4 миллиарда долларов)

Казахстан (12,3 миллиарда)

Белоруссия (9,4 миллиарда)

Турция (8,15 миллиарда)

Нидерланды (6,2 миллиарда).

Рекордным оказался декабрь: экспорт составил 18,8 миллиарда долларов и побил абсолютный месячный рекорд. Прежний пик — 17,9 миллиарда долларов — зафиксировали в декабре 2017-го.



