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На границе с Абхазией задержали находящегося в розыске гражданина России

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
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Sputnik Абхазия
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Мужчина следовал был остановлен при прохождении паспортного контроля на пропускном пункте "Адлер".

СУХУМ, 17 фев - Sputnik. Гражданина России, находившегося в федеральном розыске за мошенничество, задержали при прохождении пропускного пункта российско-абхазской границы. Об этом сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю.

Мужчина передан установленным порядком инициатору розыска - ГУ МВД России по Кемеровской области.

Пограничное управление напоминает, что при осуществлении пограничного контроля в пунктах пропуска через государственную границу России должностные лица в пределах компетенции имеют право:

  • проверять необходимые документы у лиц, производить осмотр (досмотр) транспортных средств и перевозимых на них грузов;
  • осуществлять пограничными нарядами задержание и личный досмотр лиц, в отношении которых имеются основания подозревать их в нарушении режима государственной границы, режима в пунктах пропуска, доставление таких лиц в расположение подразделений пограничного контроля пограничных органов или иные места для выяснения обстоятельств нарушения;
  • приглашать лиц в подразделения пограничного контроля пограничных органов и получать от них объяснения об известных им обстоятельствах незаконного пересечения государственной границы или иного нарушения режима в пунктах пропуска. В необходимых случаях получение объяснений об обстоятельствах указанных нарушений может осуществляться и в иных местах;
  • делать в документах на право пересечения государственной границы соответствующие отметки и при необходимости временно изымать такие документы, а также изымать недействительные документы;
  • продлевать действие просроченных российских виз иностранным гражданам и лицам без гражданства в местах, где отсутствуют представительства федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в области иностранных дел;
  • аннулировать российские визы иностранных граждан в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
  • временно ограничивать или запрещать в пунктах пропуска движение лиц и транспортных средств;
  • временно ограничивать производство различных работ в пунктах пропуска, за исключением работ оборонного значения и работ, связанных со стихийными бедствиями или особо опасными инфекционными болезнями;
  • применять оружие, боевую технику, специальные средства, физическую силу и служебных собак в порядке и случаях, предусмотренных Законом;
  • налагать штраф за незаконный провоз лиц через государственную границу.

В 2020 году в пунктах пропуска через российско-абхазскую границу было выявлено более 90 лиц, находившихся в федеральном, международном и межгосударственном розысках.


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