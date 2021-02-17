На границе с Абхазией задержали находящегося в розыске гражданина России

Мужчина следовал был остановлен при прохождении паспортного контроля на пропускном пункте "Адлер".

СУХУМ, 17 фев - Sputnik. Гражданина России, находившегося в федеральном розыске за мошенничество, задержали при прохождении пропускного пункта российско-абхазской границы. Об этом сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю.

Мужчина передан установленным порядком инициатору розыска - ГУ МВД России по Кемеровской области.

Пограничное управление напоминает, что при осуществлении пограничного контроля в пунктах пропуска через государственную границу России должностные лица в пределах компетенции имеют право:

проверять необходимые документы у лиц, производить осмотр (досмотр) транспортных средств и перевозимых на них грузов;

осуществлять пограничными нарядами задержание и личный досмотр лиц, в отношении которых имеются основания подозревать их в нарушении режима государственной границы, режима в пунктах пропуска, доставление таких лиц в расположение подразделений пограничного контроля пограничных органов или иные места для выяснения обстоятельств нарушения;

приглашать лиц в подразделения пограничного контроля пограничных органов и получать от них объяснения об известных им обстоятельствах незаконного пересечения государственной границы или иного нарушения режима в пунктах пропуска. В необходимых случаях получение объяснений об обстоятельствах указанных нарушений может осуществляться и в иных местах;

делать в документах на право пересечения государственной границы соответствующие отметки и при необходимости временно изымать такие документы, а также изымать недействительные документы;

продлевать действие просроченных российских виз иностранным гражданам и лицам без гражданства в местах, где отсутствуют представительства федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в области иностранных дел;

аннулировать российские визы иностранных граждан в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

временно ограничивать или запрещать в пунктах пропуска движение лиц и транспортных средств;

временно ограничивать производство различных работ в пунктах пропуска, за исключением работ оборонного значения и работ, связанных со стихийными бедствиями или особо опасными инфекционными болезнями;

применять оружие, боевую технику, специальные средства, физическую силу и служебных собак в порядке и случаях, предусмотренных Законом;

налагать штраф за незаконный провоз лиц через государственную границу.

В 2020 году в пунктах пропуска через российско-абхазскую границу было выявлено более 90 лиц, находившихся в федеральном, международном и межгосударственном розысках.