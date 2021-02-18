МИД России назвал маневры США в Черном море угрозой миру

В НАТО заявляют, что что альянс усилил присутствие в Черном море в ответ на действия России, связанные в частности с укреплением ВМФ.

СУХУМ, 18 фев - Sputnik. Маневры американского флота в Черном море вблизи российских границ угрожают миру и стабильности, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова на брифинге. Об этом сообщает РИА Новости.

"Такое впечатление, что американскому шестому флоту в Черном море не терпится найти врага, но это делают они зря", — добавила дипломат.

Захарова подчеркнула, что учения имеют антироссийскую направленность.

На минувшей неделе генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс усилил присутствие в Черном море в ответ на действия России "после нелегальной аннексии Крыма". Он добавил, что за последнее время в регионе находились три американских военных корабля, которые провели учения с украинским флотом.

Также американский Шестой флот сообщил о совместных маневрах с Турцией в Черном море с участием эсминца и двух разведывательных самолетов.

На это отреагировало посольство России в Вашингтоне. Дипломаты призвали американских военных "прекратить безрассудное бряцание оружием и заниматься своим делом в территориальных водах Соединенных Штатов".

Ранее, 10 февраля, Украина предложила использовать воздушное пространство над Крымом для воздушных операций НАТО.