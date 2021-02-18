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Лидеры России и Турции обсудили борьбу с террористами в Сирии

© Foto / Пресс-служба Минобороны РФ
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/news/20210218/1031866491/Lidery-Rossii-i-Turtsii-obsudili-borbu-s-terroristami-v-Sirii.html

Главы двух государств высказали намерение и далее оказывать поддержку межсирийскому политическому процессу, в том числе в рамках "астанинского формата".

СУХУМ, 18 фев - Sputnik. Главы России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган по телефону подтвердили обоюдную приверженность бескомпромиссной борьбе с осевшими в Сирии террористами, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.

"Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом... Затронута тематика сирийского урегулирования. В свете усилий России и Турции по стабилизации обстановки в провинции Идлиб подтверждена обоюдная приверженность бескомпромиссной борьбе с осевшими в Сирии международными террористическими группировками", - говорится в сообщении.

Отмечается, что лидерами также было высказано намерение и далее оказывать поддержку межсирийскому политическому процессу, в том числе в рамках "астанинского формата".


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