Лидеры России и Турции обсудили борьбу с террористами в Сирии

Главы двух государств высказали намерение и далее оказывать поддержку межсирийскому политическому процессу, в том числе в рамках "астанинского формата".

СУХУМ, 18 фев - Sputnik. Главы России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган по телефону подтвердили обоюдную приверженность бескомпромиссной борьбе с осевшими в Сирии террористами, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.

"Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом... Затронута тематика сирийского урегулирования. В свете усилий России и Турции по стабилизации обстановки в провинции Идлиб подтверждена обоюдная приверженность бескомпромиссной борьбе с осевшими в Сирии международными террористическими группировками", - говорится в сообщении.

Отмечается, что лидерами также было высказано намерение и далее оказывать поддержку межсирийскому политическому процессу, в том числе в рамках "астанинского формата".