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Стал известен график турпоезда "Сочи" в Абхазию в феврале и марте

© Sputnik / Артур Лебедев
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Туристический ретро-поезд "Сочи" курсирует в Абхазию до Гагры с августа 2020 года, рейсы продолжились в межсезонье и в зимний период.

СУХУМ, 20 фев - Sputnik. Туристический поезд "Сочи" будет ежедневно курсировать по маршруту Туапсе – Гагра в праздничные дни февраля и марта, сообщают Вести Кубань.

© Sputnik / Артур Лебедев
Около 25 тысяч человек воспользовались ретро-поездом "Сочи" с августа

С 21 по 23 февраля и с 6 по 8 марта состав будет отправляться из Туапсе в 05:20 и прибывать в Гагру в 11:30.

Отправление в обратный путь из Гагры в эти дни в 18:43, прибытие в Туапсе на следующие сутки в 00:35.

В пути у поезда предусмотрены остановки на станциях Лазаревская, Лоо, Дагомыс, Сочи, Адлер, Веселое, Цандрыпш, сообщает пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги.

Как ранее сообщали Sputnik в дочерней организации РЖД "Федеральная пассажирская компания", с августа 2020 года по январь 2021 года поездом "Сочи" воспользовались около 25 тысяч человек, более 11 тысяч из них посетили Абхазию.

Стоимость одного взрослого билета составляет 2150 рублей, детского до десяти лет – 1400 рублей. При желании гости страны могут остаться в Абхазии дольше чем на сутки и вернуться в отель своим "ходом".

Турпоезд "Сочи" сформирован из плацкартных, купейных, общих вагонов с местами для сидения и вагона СВ, оформленных с элементами стилистики советской эпохи. В состав поезда также входят два вагона-ресторана, где готовят как блюда русской кухни, так и национальной абхазской кухни, в том числе жареный сулугун с помидорами и зеленью, аджапсандал, харчо по-абхазски, хинкали из баранины. 


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