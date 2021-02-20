Зарегистрирована третья российская вакцина от коронавируса

Клинические испытания начались в начале октября, пока нежелательных проявлений не выявили. После завершения второй фазы, пройдут тесты на трех тысячах добровольцев.

СУХУМ, 20 фев - Sputnik. Минздрав России зарегистрировал третью вакцину от COVID-19 "КовиВак", об этом сообщил председатель правительства Михаил Мишустин.

"КовиВак" создана в Федеральном научном центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова РАН

По словам Мишустина, первые 127 тысяч доз препарата поступят в гражданский оборот в середине марта. Заявлено также о планах выйти на международные рынки.

Препарат "КовиВак" - третья российская вакцина от коронавируса после "Спутника V" и "ЭпиВакКороны", и третья по виду. В ее основе лежит инактивированный или "убитый" коронавирус.

Организм при получении дозы препарата распознает антигенный состав вируса, запоминает его и в будущем должен быть готов ко всем его проявлениям.

По мнению директора Центра имени Чумакова, члена-корреспондента РАН Айдара Ишмухаметова, "КовиВак" будет эффективен и против мутировавших штаммов, поскольку в нем использован вирус целиком, а не фрагменты его генома.

Препарат рекомендовали к применению с 18 до 60 лет. Расширить показания к применению могут после второй фазы испытаний с добровольцами старше 60 лет и участниками той же возрастной группы с сопутствующими заболеваниями.

Сейчас в России можно привиться от коронавируса вакциной "Спутник V", разработанной Центром имени Гамалеи совместно с РФПИ. Этот препарат стал первой в мире зарегистрированной вакциной от COVID-19.

Кроме того, в октябре Минздрав зарегистрировал еще одну вакцину — "ЭпиВакКорону", разработанную новосибирским центром "Вектор".