Стало известно, кто более других защищен от коронавируса

По данным ВОЗ, в мире зарегистрировано более 110 миллионов случаев заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19.

СУХУМ, 22 фев - Sputnik. Люди в очках оказались более защищенными в условиях пандемии коронавируса, чем те, кто не использует такой аксессуар. Соответствующую информацию распространило издание The Sunday Telegraph со ссылкой на данные индийских ученых, сообщает РИА Нововсти.

Отмечается, что исследователи опросили 304 пациента с коронавирусом и выяснили, что 19 процентов из них носят очки большую часть времени.

Ученые пришли к выводу, что носящие очки по восемь часов в день реже заражаются коронавирусом. Это связано с тем, что люди в очках реже трогают лицо и глаза.

Ранее стало известно, что французские ученые с помощью метода МРТ обнаружили значительные изменения в глазах некоторых пациентов с тяжелой формой COVID-19. В частности, специалисты выявили аномалии глазного яблока — один или несколько узелков в макулярной области — задней части глаза, ответственной за центральное зрение.