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Сирия зарегистрировала российскую вакцину "Спутник V"

© Sputnik / Владимир Трефилов
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Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (1012)
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/news/20210222/1031884475/Siriya-zaregistrirovala-rossiyskuyu-vaktsinu-Sputnik-V-i-odobrila-ee-ispolzovanie.html

Вакцина "Спутник V" предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Ее применение одобрено более чем в 30 странах.

СУХУМ, 22 фев - Sputnik. Сирия зарегистрировала российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" и одобрила ее использование, сообщает РИА Новости со слов посла САР в России Рияда Хаддада.

© Foto / Пресс-служба АФК "Система"
Зарегистрирована третья российская вакцина от коронавируса

"Дамаск принял все меры по регистрации российской вакцины ("Спутник V") в Сирии и одобрил ее использование", - сообщил Хаддад.

"Спутник V" была зарегистрирована Минздравом России в августе 2020 года, ее разработал НИЦЭМ имени Гамалеи. Эта вакцина стала первой в мире по профилактике COVID-19. "Спутник V" создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека.

Научный журнал Lancet ранее опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6%.

Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (1012)

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