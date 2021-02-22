Сирия зарегистрировала российскую вакцину "Спутник V"

Вакцина "Спутник V" предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Ее применение одобрено более чем в 30 странах.

СУХУМ, 22 фев - Sputnik. Сирия зарегистрировала российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" и одобрила ее использование, сообщает РИА Новости со слов посла САР в России Рияда Хаддада.

"Дамаск принял все меры по регистрации российской вакцины ("Спутник V") в Сирии и одобрил ее использование", - сообщил Хаддад.

"Спутник V" была зарегистрирована Минздравом России в августе 2020 года, ее разработал НИЦЭМ имени Гамалеи. Эта вакцина стала первой в мире по профилактике COVID-19. "Спутник V" создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека.

Научный журнал Lancet ранее опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6%.