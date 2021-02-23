Метеоролог предупредила о наступлении новой климатической эпохи

Этой зимой отмечались обильные осадки в виде снега во многих регионах России, США, странах Европы и других уголках мира.

СУХУМ, 23 янв – Sputnik. Сочетание сильных морозов и осадков этой зимой связано с наступлением новой климатической эпохи, считает главный специалист метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на интервью Поздняковой "Российской газете".

"Уходящий февраль очень необычный месяц, он довольно холодный и при этом снежный, обычно в зимний сезон эти характеристики плохо сочетаются", – сказала метеоролог.

По прогнозам Поздняковой, аномальная погода сохранится в Москве и в последнюю неделю февраля – в среду и четверг столицу России накроют мощные снегопады, потом потеплеет до нуля, а затем морозы достигнут 25 градусов. Средняя месячная температура воздуха февраля будет на четыре градуса ниже нормы, добавила она.

Специалист напомнила, что подобные отклонения от нормы уже были в 2012 году, но тогда было меньше осадков. Она пояснила, что сочетание морозов и осадков для зимы нетипично: ранее циклоны шли с запада на восток, благодаря чему на севере были сильные холода, в средней полосе России сохранялась умеренная погода, а на юге было тепло. Сейчас же циклоны идут с севера на юг и с юга на север. Это, по словам Поздняковой, объясняет сильные снегопады в этом месяце и прошлогодние "тропические" ливни весной и летом.

"Налицо ярко выраженная меридианальность атмосферной циркуляции. Это может говорить только о том, что меняется климат, наступила другая климатическая эпоха", – заявила специалист.

При этом метеоролог подчеркнула, что новая эпоха началась не в этом году, это постепенный процесс, начавшийся пять-семь лет назад.

"Не исключаю, что в ближайшие годы погодных катаклизмов может быть еще больше", – заключила она.