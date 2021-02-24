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Президент России предупредил о готовящихся против страны провокациях

© Sputnik / Михаил Климентьев
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Sputnik Абхазия
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В среду 24 февраля российский лидер Владимир Путин принял участие в заседании коллегии Федеральной службы безопасности.

СУХУМ, 24 фев - Sputnik. Президент России Владимир Путин поблагодарил сотрудников ФСБ за передаваемую руководству страны информацию о готовящихся провокациях против России из-за рубежа, пишет РИА Новости.

© Sputnik / Михаил Климентьев
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"Против нас ведется целенаправленная информационная кампания с безапелляционными и бездоказательными обвинениями по целому ряду вопросов. В ход идут уже даже абсурдные, я бы сказал, разного рода анекдотичные теории заговора. Попытки поставить, например, в последнее время под сомнение наши достижения в сфере медицины, в борьбе с коронавирусом", - заявил на коллегии ФСБ Путин.

Решить глобальные задачи можно, только объединив усилия, отметил Путин, добавив, что за рубежом предпринимается много попыток провокаций.

"Недружественное отношение к России и к ряду других самостоятельных суверенных центров мирового развития даже не пытаются скрывать. Но дело далеко не в такой агрессивной риторике, а в реальных практических действиях", — подчеркнул глава государства.

Путин добавил, что Россия сталкивается с последовательной и агрессивной политикой, направленной на срыв развития страны и создание проблем по ее периметру. Как отметил президент, это делается, чтобы "в конечном итоге ослабить Россию и поставить ее под внешний контроль", как это уже происходит в некоторых странах на постсоветском пространстве.

"Мы сталкиваемся и с так называемой политикой сдерживания России. Собственно говоря, это уже давно и хорошо известно. Речь здесь идет не о естественной для международных отношений конкуренции, а именно о последовательной и весьма агрессивной линии, направленной на то, чтобы сорвать наше развитие, затормозить его, создать проблемы по внешнему периметру и контуру, спровоцировать внутреннюю нестабильность, подорвать ценности, которые объединяют российское общество", - сказал президент.

Глава государства подчеркнул, что вопросы государственной безопасности всегда остаются приоритетными в условиях глобальных вызовов.


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