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Оппозиционеры в Армении провели вторую ночь в палатках у парламента

© Sputnik / Арам Нерсесян
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После заявления премьер-министра Никола Пашиняна, что причиной потери Карабаха стало плохое российское вооружение, Генеральный штаб Министерства обороны Армении поставил ультиматум премьер-министру с требованием немедленно уйти в отставку.

СУХУМ, 27 фев - Sputnik. Противники премьера Армении Никола Пашиняна провели вторую ночь в палаточном лагере около здания парламента в Ереване, сообщает РИА Новости.

Сегодня днем на этом месте оппозиция анонсировала свой очередной митинг.

© Видео Ruptly / Sputnik
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В лагере ночевали два-три десятка человек, они всю ночь грелись у костров, сейчас занимаются уборкой. Единомышленники привезли им завтрак.

Подъезды к лагерю перекрыты полицией. Также цепь полицейских выстроилась вдоль забора парламента.

Очередной политический кризис разгорелся в Ереване после неосторожных слов Пашиняна о российских "Искандерах". Замначальника генштаба Армении, по данным СМИ, высмеял премьера, за что был отправлен в отставку, следом за ним подать в отставку было предложено и начальнику генштаба.

Утром в четверг ВС Армении выступили с заявлением, в котором потребовали отставки самого Пашиняна. Премьер расценил это как попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы. Тем временем оппозиция возвела баррикады и разбила палаточный лагерь возле парламента, они не настроены на переговоры с властью и требуют отставки премьер-министра.


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