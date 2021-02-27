Айсберг размером почти с Петербург откололся от Антарктиды

В январе одна из самых крупных расселин ледника начала активно расти, ее протяженность увеличивалась на один километр в сутки.

СУХУМ, 27 фев - Sputnik. Антарктическая служба Великобритании сообщила, что от Антарктиды откололся гигантский айсберг площадью 1 270 квадратных километров, что практически сопоставимо с территорией Санкт-Петербурга, передает РИА Новости.

Сообщается, что айсберг откололся от шельфового ледника Брант, на котором находится британская исследовательская станция Halley. Более 10 лет назад на леднике толщиной 150 метров стали появляться крупные трещины. В январе одна из самых крупных расселин начала активно расти, ее протяженность увеличивалась на один километр в сутки. В пятницу, 26 февраля, за несколько часов эта расселина расширилась на несколько сотен метров, в результате чего сформировался айсберг.

По сообщению службы, опасности для станции это не представляет, так как еще в 2016 году ее перенесли вглубь континента, чтобы в случае откола айсберга ее не унесло вместе с ним. Группа из 12 сотрудников покинула станцию в середине февраля ввиду наступления антарктической зимы.

"Наши команды Антарктической службы Великобритании были готовы к отколу айсберга от шельфового ледника на протяжении нескольких лет. Мы ежедневно следим за состоянием ледника, используя высокоточные GPS-инструменты, которые находятся рядом со станцией и измеряют, как изменяется ледник и куда движется", - заявила руководитель службы Джейн Фрэнсис.

По ее словам, в своей работе служба использует снимки, полученные со спутников Европейского космического агентства, НАСА и немецкого спутника TerraSAR-X. Говоря о направлении айсберга, Фрэнсис отметила, что он может удалиться от континента или сесть на мель и остаться рядом с ледником.

Ранее в октябре 2019 года от Антарктиды откололся айсберг весом 314 миллиардов тонн.

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