В России упростили правила сдачи выпускных экзаменов в 2021 году

СУХУМ, 27 фев - Sputnik. В этом году выпускники российских школ будут проходить Государственную итоговую аттестацию по упрощенным правилам, сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт правительства.

Отмечается, что такое решение принято из-за коронавируса, чтобы минимизировать риски распространения новой инфекции.

Так, девятиклассники смогут получить аттестаты об основном общем образовании, сдав два обязательных экзамена — по русскому языку и математике. Предметы по выбору (физику, химию, биологию, литературу, географию, историю, обществознание, иностранные языки, информатику и информационно-коммуникационные технологии, родной язык и литературу на родном языке) они сдавать не будут.

Одиннадцатиклассникам, которые не собираются поступать в вузы, вместо ЕГЭ предстоят Государственные выпускные экзамены по двум предметам — русскому языку и математике. На этом основании они получат аттестат о среднем общем образовании.

Тех же, кто будет поступать в вузы, ждут ЕГЭ по нужным для поступления предметам. При этом для получения аттестата будет достаточно результатов ЕГЭ по русскому языку. Кроме того, экзамены проведут для тех выпускников прошлых лет, кто планирует поступать в вузы, и для десятиклассников, готовых сдать их досрочно.