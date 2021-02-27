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Вид на Дамаск с горы Кассион

Сирия призвала Совбез ООН остановить нападения США

© Sputnik / Михаил Воскресенский
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/news/20210227/1031917187/Siriya-obratilas-k-Sovbezu-OON-s-prizyvom-ostanovit-napadeniya-SShA.html

Днем ранее США нанесли удар по объектам проиранского ополчения в Сирии у иракской границы.

СУХУМ, 27 фев – Sputnik. Сирия потребовала от Совета Безопасности ООН незамедлительно принять меры для того, чтобы остановить нападения США на сирийские земли, передает РИА Новости со ссылкой на заявление МИД САР.

Ситуация в сирийском городе Дума
© Sputnik / Михаил Воскресенский
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Согласно заявлению, Дамаск направил письмо на имя генерального секретаря ООН и председателя Совета Безопасности ООН. В послании говорится, что удары ВВС США в провинции Дейр-эз-Зор являются "неприкрытой агрессией и очередным эпизодом в серии повторяющихся атак американских войск под надуманными предлогами".

"Министерство вновь призвало Совет Безопасности взять на себя ответственность за поддержание мира и безопасности и незамедлительно принять меры, чтобы помешать его постоянному члену (США) продолжать свою агрессию и преступления против суверенного государства", - говорится в заявлении сирийского МИД.

Ранее Пентагон сообщил, что США нанесли удар по нескольким зданиям на сирийско-иракской границе, которые использовали ряд поддерживаемых Ираном военизированных группировок, в том числе "Катаиб Хезболлах" и "Катаиб Сайид аш-Шухада". В оборонном ведомстве отметили, что данный шаг стал ответом на недавние нападения на американские и коалиционные войска в Ираке.


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