Сирия призвала Совбез ООН остановить нападения США

СУХУМ, 27 фев – Sputnik. Сирия потребовала от Совета Безопасности ООН незамедлительно принять меры для того, чтобы остановить нападения США на сирийские земли, передает РИА Новости со ссылкой на заявление МИД САР.

Согласно заявлению, Дамаск направил письмо на имя генерального секретаря ООН и председателя Совета Безопасности ООН. В послании говорится, что удары ВВС США в провинции Дейр-эз-Зор являются "неприкрытой агрессией и очередным эпизодом в серии повторяющихся атак американских войск под надуманными предлогами".

"Министерство вновь призвало Совет Безопасности взять на себя ответственность за поддержание мира и безопасности и незамедлительно принять меры, чтобы помешать его постоянному члену (США) продолжать свою агрессию и преступления против суверенного государства", - говорится в заявлении сирийского МИД.

Ранее Пентагон сообщил, что США нанесли удар по нескольким зданиям на сирийско-иракской границе, которые использовали ряд поддерживаемых Ираном военизированных группировок, в том числе "Катаиб Хезболлах" и "Катаиб Сайид аш-Шухада". В оборонном ведомстве отметили, что данный шаг стал ответом на недавние нападения на американские и коалиционные войска в Ираке.