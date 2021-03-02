Более двух тонн мимозы без документов выявлено на российско-абхазской границе

В связи с резким ростом ввоза мимозы из Абхазии в Россию накануне праздника возросли факты нарушения таможенного законодательства.

СУХУМ, 2 мар - Sputnik. С начала активного "мимозового сезона", с февраля 2021 года, пресечен незаконный ввоз двух тонн 288 килограммов мимозы, возбуждено 23 дела об административных правонарушениях, сообщает служба по городу Сочи Краснодарской таможни.

За аналогичный период 2020 года было возбуждено всего два дела об АП и пресечен ввоз более 250 килограммов цветов, отмечается в сообщении.

В этом году наблюдаются большие объемы экспорта цветочной продукции из Абхазии в Россию. Предприниматели уже подали декларации на ввоз около 265 тонн мимозы.

Вместе с этим практически ежедневно физлица пытаются провезти мимозу из Абхазии в Россию через таможенную границу в коммерческих целях без сопроводительных документов, замечают в таможне.

Так, в понедельник 1 марта на автомобильной составляющей таможенного поста МАПП "Адлер" Краснодарской таможни были пресечены две попытки незаконного перемещения через границу цветочной продукции.

В салоне автомобиля марки ФОЛЬКСВАГЕН ТРАНСПОРТЕР, прибывшего в пункт пропуска со стороны Абхазии, при таможенном досмотре были обнаружены 11 пакетов мимозы общим весом 157,85 килограмма. Необходимые товаросопроводительные, коммерческие или разрешительные документы на товар у водителя отсутствовали. Житель Абхазии пояснил, что вез мимозу с целью реализовать в Сочи, о порядке оформления сельскохозяйственной продукции для коммерческих целей ему не было известно.

В другом автомобиле ВАЗ 21060 таможенники обнаружили более 60 килограммов мимозы , также перемещаемой без документов. Товар перевозился в целях реализации в России.

В минувшие выходные были пресечены еще три попытки незаконного ввоза цветов акации серебристой. В легковых автомобилях, прибывших из Абхазии, было обнаружено более 242 килограммов мимозы без каких-либо документов.

По всем этим фактам возбуждены дела об административных правонарушениях по статье 16.3 КоАП России (несоблюдение установленных запретов и (или) ограничений). Нарушителям грозят административные штрафы, а товар подлежит возврату на территорию Абхазии.

На сегодняшний день из Республики Абхазия в Россию ввезено порядка 220 тонн мимозы, ожидается ввоз до 270 тонн. По данным Сочинской таможни, в 2020 году за весь сезон была ввезена 151 тонна мимозы.