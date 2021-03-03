Прямое авиасообщение наладят между Нальчиком и Сочи

Новый авиарейс Сочи-Нальчик введут со 2 июня 2021 года. Перелеты в обоих направлениях два раза в неделю будет осуществлять авиакомпания "Руслайн".

СУХУМ, 3 мар - Sputnik, Сария Кварацхелия. Между Нальчиком и Сочи появятся прямые авиарейсы, об этом корреспонденту Sputnik сообщил начальник службы организации пассажирских и грузовых перевозок аэропорта "Нальчик" Ислам Шомахов.

По его словам, от жителей Абхазии и Кабардино-Балкарской республики поступали просьбы ввести авиарейс для того, чтобы облегчить их передвижение.

"Пока аэропорт Бабушара не функционирует, самый подходящий был аэропорт Сочи. Поэтому было решено ввести рейсы", - пояснил Шомахов.

Новый авиарейс Сочи-Нальчик введут со 2 июня 2021 года. Перелеты в обоих направлениях два раза в неделю, по средам и субботам, будет осуществлять авиакомпания "Руслайн". Билеты уже есть в продаже на сайте Сочинского аэропорта.

Если рейс будет пользоваться спросом, то он будет действовать на постоянной основе круглый год.