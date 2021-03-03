18:33 03 Марта 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD73.52
  • EUR88.88
Поиск
Международный аэропорт в Сочи

Прямое авиасообщение наладят между Нальчиком и Сочи

© Sputnik / Нина Зотина
Новости
Получить короткую ссылку
21220
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info//i/logo-itemprop.png
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/news/20210303/1031939732/Aviasoobschenie-naladyat-mezhdu-Nalchikom-i-Sochi.html

Новый авиарейс Сочи-Нальчик введут со 2 июня 2021 года. Перелеты в обоих направлениях два раза в неделю будет осуществлять авиакомпания "Руслайн".

СУХУМ, 3 мар - Sputnik, Сария Кварацхелия. Между Нальчиком и Сочи появятся прямые авиарейсы, об этом корреспонденту Sputnik сообщил начальник службы организации пассажирских и грузовых перевозок аэропорта "Нальчик" Ислам Шомахов.

© Foto / министерство экономики Республики Абхазия
Озган обсудила с Росавиацией процесс восстановления Сухумского аэропорта

По его словам, от жителей Абхазии и Кабардино-Балкарской республики поступали просьбы ввести авиарейс для того, чтобы облегчить их передвижение. 

"Пока аэропорт Бабушара не функционирует, самый подходящий был аэропорт Сочи. Поэтому было решено ввести рейсы", - пояснил Шомахов. 

Новый авиарейс Сочи-Нальчик введут со 2 июня 2021 года. Перелеты в обоих направлениях два раза в неделю, по средам и субботам, будет осуществлять авиакомпания "Руслайн". Билеты уже есть в продаже на сайте Сочинского аэропорта.

Если рейс будет пользоваться спросом, то он будет действовать на постоянной основе круглый год. 


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Фестиваль итальянской песни в Сан-Ремо
Учение спецназа в Новосибирской области
Первые деньги: финансовый оборот Абхазии в январе
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться