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"Моя война": вышли фильмы с участием ветеранов ВОВ из Абхазии

© Sputnik / Томас Тхайцук
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/news/20210303/1031940992/Moya-voyna-vyshli-filmy-s-uchastiem-veteranov-VOV-iz-Abkhazii.html

Проект "Моя война" – это серия документальных фильмов с участием ветеранов Великой Отечественной войны.

СУХУМ, 3 мар – Sputnik, Бадрак Авидзба. Вышли документальные фильмы "Моя война" с участием пяти ветеранов Великой Отечественной войны из Абхазии, сообщает Министерство культуры Абхазии.

Одним из героев проекта стал ветеран Алексей Шония, в интервью Sputnik он рассказал, что уже видел фильм, и он ему очень понравился.

"Я хочу выразить благодарность всем, кто принял участие в этом проекте, дай бог, чтобы новые поколения людей никогда не видели то, что нам пришлось увидеть и через что нам пришлось пройти. Мне очень приятно, что несмотря на то, что прошло много лет, о нас не забывают, снимают фильмы", - подчеркнул он.

Героями проекта в Абхазии стали пятеро участников войны:

Борис Кутарба

 
Нонна Дорофеева

Екатерина Синявская

Алексей Шония

Рубен Керапян

Запись интервью ветеранов прошла в Государственном музее Боевой Славы Абхазии 14 и 15 ноября 2020 года.

© Sputnik / Асмат Цвижба
Ветераны Великой Отечественной войны из Абхазии снялись в документальном фильме

Документальные фильмы "Моя война" посвящены 75-летию Великой Победы. Проект финансируется Департаментом внешнеэкономических и международных связей Москвы.

Съемки фильма - инициатива Межрегионального общественного фонда "Образование в третьем тысячелетии".

Съемки фильма "Моя война" в Абхазии осуществлял Межрегиональный общественный фонд "Образование в третьем тысячелетии" при поддержке Министерства культуры Республики Абхазия, Государственного музея Боевой Славы имени В.Г. Ардзинба и Общественного объединения "Русская община Абхазии".


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