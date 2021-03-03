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Аслан Бжания отбыл в Россию

© Sputnik / Томас Тхайцук
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/news/20210303/1031942303/Aslan-Bzhaniya-otbyl-v-Rossiyu-.html

Пресс-служба президента Абхазии распространила официальное сообщение об отъезде Бжания в Россию.

СУХУМ, 3 мар - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания отбыл в Российскую Федерацию для проведения планового медицинского обследования в одной из российских клиник, сообщает его пресс-служба.

В сообщении отмечается, что глава государства планирует вернуться в Абхазию 7 марта.


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