Аслан Бжания отбыл в Россию

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Пресс-служба президента Абхазии распространила официальное сообщение об отъезде Бжания в Россию.
СУХУМ, 3 мар - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания отбыл в Российскую Федерацию для проведения планового медицинского обследования в одной из российских клиник, сообщает его пресс-служба.
В сообщении отмечается, что глава государства планирует вернуться в Абхазию 7 марта.