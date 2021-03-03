Аслан Бжания отбыл в Россию

Пресс-служба президента Абхазии распространила официальное сообщение об отъезде Бжания в Россию.

СУХУМ, 3 мар - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания отбыл в Российскую Федерацию для проведения планового медицинского обследования в одной из российских клиник, сообщает его пресс-служба.

В сообщении отмечается, что глава государства планирует вернуться в Абхазию 7 марта.