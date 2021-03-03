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За год 45 криминальных авторитетов привлекли к ответственности в России

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
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За прошедший год в России сотрудники полиции пресекли деятельность около 10 тысяч лидеров и активных участников организованных банд.

СУХУМ, 3 мар - Sputnik. В 2020 году 45 криминальных авторитетов привлекли к ответственности по статье о высшем положении в преступной иерархии, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы МВД РФ Владимира Колокольцева.

"К уголовной ответственности привлечено 45 лиц, занимающих высшее положение в преступной иерархии, в отношении восьми принято решение о нежелательности пребывания на территории России", - сказал Колокольцев на расширенном заседании коллегии МВД России по итогам 2020 года.

Статья 210.1 "Занятие высшего положения в преступной иерархии" появилась в УК РФ в апреле 2019 года, а уже в мае стало известно о первом задержании – в Томске под эту статью попал местный криминальный авторитет.

За "занятие высшего положения в преступной иерархии" обвиняемому грозит срок от восьми до 15 лет со штрафом до пяти миллионов рублей, условное наказание исключено. На освобождение от ответственности могут рассчитывать лишь бывшие члены ОПГ, сотрудничающие со следствием.


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