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Медиагруппа "Россия сегодня" объявила конкурс среди журналистов и блогеров

© Sputnik / Евгений Биятов
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Конкурс медиагруппы "Россия сегодня" носит имя Юрия Левитана - легендарного диктора Всесоюзного радио.

СУХУМ, 4 мар - Sputnik. Медиагруппа "Россия сегодня" объявила о старте международного конкурса имени Юрия Левитана "Герои нашего времени".

Журналисты и блогеры могут представить свои работы в четырех номинациях: авторская телевизионная программа, авторская радиопрограмма, аудиоподкаст и видеоблог. Прием заявок продлится до 5 мая 2021 года на странице проекта на сайте ria.ru.

Жюри конкурса, в состав которого войдут титулованные российские журналисты, теле- и радиоведущие, известные медиаэксперты, отберут лучшие работы о современных героях.

Шорт-лист будет опубликован 15 июня на странице проекта. Победителей конкурса и призовые места жюри назовет на церемонии награждения 24 июня 2021 года в онлайн-формате.

Истории док
© Sputnik
Юрий Левитан, диктор Всесоюзного радио

Призовой фонд составит 80 тысяч рублей в каждой из четырех номинаций. Победители номинаций получат диплом и денежный приз. Призеры конкурса, занявшие 2 и 3 место, получат памятный диплом. 

"Наш конкурс памяти уникального диктора Юрия Борисовича Левитана стартовал в преддверии важной для нашей медиагруппы даты – 80-летия создания Совинформбюро. Для нас этот проект – еще одна возможность поговорить о тех, кто является истинными героями нашего времени, и сделать это именно в тех медиаформатах, которые считываются современной аудиторией. Мы хотим дать возможность журналистам и блогерам проявить свой талант, показать свое мастерство и креативность мысли, а самое главное, мы хотим воодушевить людей на настоящие поступки", — отметил генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.

Работы участников конкурса должны отличать яркий авторский стиль, оригинальность идеи и индивидуальный подход к подаче материала, журналистское мастерство и профессионализм, способность найти то выразительное средство, которое затронет струны души зрителей и слушателей.

Проведение конкурса "Герои нашего времени" является частью юбилейных мероприятий медиагруппы "Россия сегодня", приуроченных к 80-летию Советского информбюро (Совинформбюро). От Советского информбюро, которое было основано через два дня после начала Великой отечественной войны, 24 июня 1941 года, ведут свою историю крупнейшие международные новостные агентства России - Агентство печати "Новости", РИА Новости и международная медиагруппа "Россия сегодня". В течение года на ресурсах медиагруппы и внешних площадках будет реализован ряд проектов, посвящённых истории агентств и тех, кто работал в них в разные годы.

"Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. Медиагруппа "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов: за рубежом – международное новостное агентство и радио Sputnik, в России – РИА Новости, Прайм, ИноСМИ, Украина.ру, Baltnews и ТОК. Следите за новостями "России сегодня" в телеграм-канале пресс-службы - "Зубовский, 4".


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