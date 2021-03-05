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На границе с Абхазией задержали мужчину, находившегося в розыске за разбой

© Sputnik / Михаил Воскресенский
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/news/20210305/1031956114/Na-granitse-s-Abkhaziey-zaderzhali-muzhchinu-nakhodivshegosya-v-rozyske-za-razboy.html

Мужчина направлялся из Республики Абхазия в Российскую Федерацию, когда его задержали на пропускном пункте.

СУХУМ, 5 мар - Sputnik. Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю задержали на пропускном пункте в Адлере гражданина России, 1964 года рождения, который находился в федеральном розыске за разбой. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Мужчина передан установленным порядком инициатору розыска - МВД России по Республике Марий Эл.

Пограничное управление напоминает, что при осуществлении пограничного контроля в пунктах пропуска через государственную границу России должностные лица в пределах компетенции имеют право:

  • проверять необходимые документы у лиц, производить осмотр (досмотр) транспортных средств и перевозимых на них грузов;
  • осуществлять пограничными нарядами задержание и личный досмотр лиц, в отношении которых имеются основания подозревать их в нарушении режима государственной границы, режима в пунктах пропуска, доставление таких лиц в расположение подразделений пограничного контроля пограничных органов или иные места для выяснения обстоятельств нарушения;
  • приглашать лиц в подразделения пограничного контроля пограничных органов и получать от них объяснения об известных им обстоятельствах незаконного пересечения государственной границы или иного нарушения режима в пунктах пропуска. В необходимых случаях получение объяснений об обстоятельствах указанных нарушений может осуществляться и в иных местах;
  • делать в документах на право пересечения государственной границы соответствующие отметки и при необходимости временно изымать такие документы, а также изымать недействительные документы;
  • продлевать действие просроченных российских виз иностранным гражданам и лицам без гражданства в местах, где отсутствуют представительства федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в области иностранных дел;
  • аннулировать российские визы иностранных граждан в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
  • временно ограничивать или запрещать в пунктах пропуска движение лиц и транспортных средств;
  • временно ограничивать производство различных работ в пунктах пропуска, за исключением работ оборонного значения и работ, связанных со стихийными бедствиями или особо опасными инфекционными болезнями;
  • применять оружие, боевую технику, специальные средства, физическую силу и служебных собак в порядке и случаях, предусмотренных Законом;
    налагать штраф за незаконный провоз лиц через государственную границу.

В 2020 году в пунктах пропуска через российско-абхазскую границу было выявлено более 90 лиц, находившихся в федеральном, международном и межгосударственном розысках.

 


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