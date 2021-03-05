Прогноз погоды в Абхазии на выходные 6, 7 и 8 марта

СУХУМ, 5 мар - Sputnik. В субботу ожидается ожидается относительно теплая погода без осадков. В воскресенье пройдут кратковременные дожди, в горах снег, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета Абхазии по экологии.
В праздничный день 8 марта - переменная облачность без осадков.
Атмосферное давление нестабильное.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами в порывах до 10-13 метров в секунду.
Температура воздуха в субботу ночью от 0°С до +5°С, днем от +11°С до +16°С.
Температура воздуха в 7 и 8 марта ночью от -2°С до +2°С, днем от +3°С до +8°С.
Температура морской воды +9°С.
Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.
Относительная влажность воздуха – 70-90 процентов.