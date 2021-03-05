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Прогноз погоды в Абхазии на выходные 6, 7 и 8 марта

© Sputnik / Акоп Кущян
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Темы:
Погода в Абхазии - 2021 (34)
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В выходные и праздничные дни, 6,7 и 8 марта, территория Черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием барического поля повышенного атмосферного давления.

СУХУМ, 5 мар - Sputnik. В субботу ожидается ожидается относительно теплая погода без осадков. В воскресенье пройдут кратковременные дожди, в горах снег, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета Абхазии по экологии.

В праздничный день 8 марта - переменная облачность без осадков.

Атмосферное давление нестабильное.

Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами в порывах до 10-13 метров в секунду.

Температура воздуха в субботу ночью от 0°С до +5°С, днем от +11°С до +16°С.

Температура воздуха в 7 и 8 марта ночью от -2°С до +2°С, днем от +3°С до +8°С.

Температура морской воды +9°С.

Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.

Относительная влажность воздуха – 70-90 процентов.

Темы:
Погода в Абхазии - 2021 (34)

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