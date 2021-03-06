Врач перечислила недорогие продукты с высоким содержанием омега-3

СУХУМ, 6 мар - Sputnik. Диетолог и эндокринолог Альбина Комиссарова рассказала на YouTube-канале, как проще и дешевле всего восполнить недостаток жирных кислот омега-3, сообщает РИА Новости.
"Жирные кислоты в немалом количестве содержатся в орехах, семенах льна, растительном масле", – сказала она.
Врач напомнила, что омега-3 жирные кислоты есть не только в дорогой красной рыбе, но и в таких сортах, как скумбрия и селедка. Кроме того, она призвала обратить внимание на сардины и анчоусы.
По словам медиков, о дефиците в организме омега-3 полиненасыщенных жирных кислот могут сигнализировать такие симптомы, как раздражение и сухость кожи, депрессия, сухость глаз, боли в суставах, проблемы с волосами.