Врач перечислила недорогие продукты с высоким содержанием омега-3

Омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты – важный компонент полноценного здорового питания. Они входят в состав клеточных мембран и кровеносных сосудов, но не синтезируются в нужных количествах в организме человека. Основной источник в пище – рыба.

СУХУМ, 6 мар - Sputnik. Диетолог и эндокринолог Альбина Комиссарова рассказала на YouTube-канале, как проще и дешевле всего восполнить недостаток жирных кислот омега-3, сообщает РИА Новости.

"Жирные кислоты в немалом количестве содержатся в орехах, семенах льна, растительном масле", – сказала она.

Врач напомнила, что омега-3 жирные кислоты есть не только в дорогой красной рыбе, но и в таких сортах, как скумбрия и селедка. Кроме того, она призвала обратить внимание на сардины и анчоусы.

По словам медиков, о дефиците в организме омега-3 полиненасыщенных жирных кислот могут сигнализировать такие симптомы, как раздражение и сухость кожи, депрессия, сухость глаз, боли в суставах, проблемы с волосами.