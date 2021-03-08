В Абхазии поздравили женщин-медиков госпиталя Минобороны России с 8 Марта

Работа мобильного многопрофильного госпиталя Минобороны России в Абхазии началась 20 октября прошлого года и завершилась 1 марта.

СУХУМ, 8 мар - Sputnik. Жители Абхазии поздравили военных медиков-женщин мобильного многофункционального военного госпиталя Министерства обороны России с Международным женским днем. Об этом сообщает пресс-служба ЮВО.

Жители Абхазии поздравили сотрудниц ковид-госпиталя на территории санатория Айтар в Сухуме.

Они вручили более 20 женщинам-медикам цветы и подарки, пожелав крепкого здоровья, любви, семейного благополучия, выдержки и терпения в профессиональном деле.

Всего за период работы мобильного многопрофильного госпиталя с 20 октября прошлого года российские врачи в Абхазии приняли на лечение и консультацию более 3,7 тысячи жителей республики, из них амбулаторно около 3,3 тысячи человек и стационарно более 450 человек для проведения комплекса лечебно-диагностических мероприятий.

Также в мобильных лабораториях полевого госпиталя было проведено свыше 18 тысяч различных клинических исследований, в том числе более 5,3 тысячи ПЦР-тестов, более 2 тысяч обзорных рентгенограмм грудной клетки. В настоящее время сотрудники госпиталя приступили к свертыванию пневмокаркассных сооружений и укладке медицинского оборудования.

В ближайшие дни медики госпиталя в составе колонны военной техники совершат многокилометровый марш в пункт постоянной дислокации.

В настоящее время сотрудники госпиталя проводят мероприятия по свертыванию пневмокаркасных сооружений и укладку медицинского оборудования.