Прогноз погоды в Абхазии на вторник 9 марта

Территория Черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием затока холода с северо-запада.

СУХУМ, 8 мар - Sputnik. В вторник 9 марта в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, со второй половины дня возможен слабый дождь, в горах снег, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета Абхазии по экологии.

Атмосферное давление повышенное.

Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров секунду, с порывами до 10 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от -1°С до +3°С, днем от +4°С до +9°С.

Температура морской воды +9°С.

Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.

Относительная влажность воздуха – 60-80 процентов.