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Прогноз погоды в Абхазии на вторник 9 марта

© Sputnik / Томас Тхайцук
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Темы:
Погода в Абхазии - 2021 (35)
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/news/20210308/1031972422/Prognoz-pogody-v-Abkhazii-na-vtornik-9-marta.html

Территория Черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием затока холода с северо-запада.

СУХУМ, 8 мар - Sputnik. В вторник 9 марта в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, со второй половины дня возможен слабый дождь, в горах снег, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета Абхазии по экологии.

Атмосферное давление повышенное.

Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров секунду, с порывами до 10 метров в секунду.  

Температура воздуха ночью от -1°С до +3°С, днем от +4°С до +9°С.

Температура морской воды +9°С.

Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.

Относительная влажность воздуха – 60-80 процентов.

Темы:
Погода в Абхазии - 2021 (35)

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