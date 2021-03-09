10:06 09 Марта 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD74.43
  • EUR88.93
Поиск

Лидеров среди регионов по уровню коррупции назвали в Генпрокуратуре России

© Sputnik / Алексей Сухоруков
Новости
Получить короткую ссылку
26 0 0
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e4/0b/0c/1031273736.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/news/20210309/1031973172/Liderov-sredi-regionov-po-urovnyu-korruptsii-nazvali-v-Genprokurature-Rossii.html

Прошлым летом в списке самых коррупционных регионов в первую пятерку вошли Мордовия, Чувашия, Камчатка, Архангельская и Брянская области.

СУХУМ, 9 мар - Sputnik. Москва стала лидером среди российских регионов по числу зарегистрированных фактов взяточничества в 2020 году, пишет РИА Новости со ссылкой на начальника управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генпрокуратуры Виктора Балдина.

Следующими в антирейтинге идут Республика Татарстан, Ставропольский край, Московская область, Республика Башкортостан, Краснодарский край, Челябинская и Ростовская области, Республика Дагестан и Пермский край.

По словам Балдина, меньше всего взяток в 2020 году зарегистрировано на Чукотке, в Еврейской автономной области, республиках Марий Эл, Адыгея, Ингушетия, Тыва и Хакасия, Мурманской, Костромской и Магаданской областях.

"Вместе с тем, одни лишь статистические данные не могут свидетельствовать о том, что указанные регионы наиболее или, наоборот, наименее подвержены коррупции как таковой. Здесь нужно учитывать различные факторы и один из наиболее важных заключается в том, что коррупционные преступления являются высоколатентными. Поэтому формируемая статистика может скорее свидетельствовать об активности правоохранительных органов региона по их выявлению", - уточнил представитель Генпрокуратуры.


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
"Амазонки" в белых халатах: женщины-медики в фотоленте Sputnik
"Как можно больше поводов для улыбок и радости": Путин поздравил россиянок с 8 Марта
Первые деньги: финансовый оборот Абхазии в январе
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться