Лидеров среди регионов по уровню коррупции назвали в Генпрокуратуре России

СУХУМ, 9 мар - Sputnik. Москва стала лидером среди российских регионов по числу зарегистрированных фактов взяточничества в 2020 году, пишет РИА Новости со ссылкой на начальника управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генпрокуратуры Виктора Балдина.

Следующими в антирейтинге идут Республика Татарстан, Ставропольский край, Московская область, Республика Башкортостан, Краснодарский край, Челябинская и Ростовская области, Республика Дагестан и Пермский край.

По словам Балдина, меньше всего взяток в 2020 году зарегистрировано на Чукотке, в Еврейской автономной области, республиках Марий Эл, Адыгея, Ингушетия, Тыва и Хакасия, Мурманской, Костромской и Магаданской областях.

"Вместе с тем, одни лишь статистические данные не могут свидетельствовать о том, что указанные регионы наиболее или, наоборот, наименее подвержены коррупции как таковой. Здесь нужно учитывать различные факторы и один из наиболее важных заключается в том, что коррупционные преступления являются высоколатентными. Поэтому формируемая статистика может скорее свидетельствовать об активности правоохранительных органов региона по их выявлению", - уточнил представитель Генпрокуратуры.